Shin Tae-yong Jadi Salah Satu Alasan Witan Sulaeman Bertahan di Persija Jakarta

Witan Sulaeman masih jadi andalan Persija Jakarta di musim depan. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Witan Sulaeman blak-blakan mengungkap alasan di balik keputusan bertahan dengan Persija Jakarta. Salah satu alasan Witan memperpanjang masa baktinya adalah kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta.
Sebelumnya, Witan santer dilaporkan akan meninggalkan Persija Jakarta seiring kontraknya yang habis pada akhir Juni. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu sempat dikaitkan dengan beberapa klub promosi Super League, yakni Garudayaksa FC.
Namun kini, masa depan Witan akhirnya terungkap. Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak pemain berusia 24 tahun itu hingga tiga musim ke depan, tepatnya hingga 30 Juni 2029 mendatang.
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Witan mengungkapkan bahwa alasan utamanya memilih bertahan karena dia dan keluarga sangat mencintai Kota Jakarta khususnya Persija. Selain itu, kehadiran Shin Tae-yong juga menjadi faktor penguat dirinya bertahan di Macan Kemayoran.
“Alasan utama saya bertahan di Persija adalah karena saya dan keluarga mencintai Persija dan Kota Jakarta,” ucap Witan, dipetik dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (4/7).
“Kedua, kehadiran Coach Shin sebagai pelatih kepala juga menjadi salah satu penyebab saya ingin melanjutkan perjalanan saya di sini,” sambung dia.
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Witan sendiri memang dikenal memiliki kedekatan dengan Shin Tae-yong. Bahkan bisa dibilang, pemain kelahiran Palu itu salah satu pemain andalan Shin Tae-yong saat menukangi Timnas Indonesia.
Kemungkinan besar, Witan masuk dalam skema permainan yang akan diterapkan Shin Tae-yong di Persija Jakarta. Tak ayal jika eks pemain AS Trencin tersebut dan Macan Kemayoran sepakat untuk memperpanjang kontrak.
Selain itu, Witan juga mengungkapkan bahwa dirinya masih memiliki hasrat yang besar untuk membawa Persija Jakarta berjaya. Dia siap mengerahkan segalanya demi membawa Macan Kemayoran menyudahi puasa gelar sejak terakhir pada 2018.
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