Madura United Resmi Datangkan Rifqi Ray, Eks Timnas Indonesia U-22 Siap Tambah Daya Gedor Laskar Sape Kerrab

Penyerang Timnas Indonesia U-22, Rifqi Ray. (Istimewa)
JawaPos.com - Madura United FC kembali menunjukkan keseriusannya menyambut kompetisi Liga 1 musim 2026/27.
Klub berjuluk Laskar Sape Kerrab itu resmi mengumumkan perekrutan pemain muda berbakat, Rifqi Ray, untuk memperkuat lini serang pada musim baru.
Kehadiran pemain berusia 22 tahun tersebut menjadi bagian dari strategi Madura United dalam membangun skuad yang lebih segar dengan perpaduan talenta muda dan pemain berpengalaman.
Manajemen menilai Rifqi memiliki potensi besar untuk berkembang sekaligus memberi warna baru dalam permainan tim.
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Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, mengungkapkan rasa puas setelah proses transfer Rifqi Ray berhasil diselesaikan.
Menurutnya, pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia U-22 itu merupakan sosok yang sesuai dengan arah pembangunan klub dalam beberapa musim ke depan.
"Kami sangat senang bisa mengamankan tanda tangan Rifqi Ray untuk musim ini. Dia adalah representasi dari masa depan Madura United: muda, modern, dan sangat potensial," ujar Annisa.
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Manajemen memiliki sejumlah pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan merekrut mantan pemain Persik Kediri tersebut.
Salah satu faktor utama adalah fleksibilitas Rifqi yang mampu bermain di lebih dari satu posisi di lini depan.
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