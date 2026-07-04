Persib Bandung Resmi Kontrak Ragnar Oratmangoen 3 Tahun, Kini Punya 6 Pemain Timnas Indonesia

Selebrasi Ragnar Oratmangoen usai mencetak gol di laga Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persib Bandung kini memiliki enam pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia setelah resmi mengontrak Ragnar Oratmangoen dengan durasi tiga musim hingga 2029. Kehadiran penyerang berusia 28 tahun itu semakin mempertegas ambisi Maung Bandung membangun skuad kompetitif untuk menghadapi musim 2026/2027.
Ragnar menjadi rekrutan kelima Persib pada bursa transfer musim ini. Mantan pemain FCV Dender itu bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama klub Liga Pro Belgia berakhir.
Ragnar Oratmangoen melengkapi daftar pemain Timnas Indonesia di skuad Persib. Sebelumnya, Maung Bandung telah memiliki Marc Klok, Thom Haye, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, dan Dion Markx.
Kehadiran enam pemain tersebut menjadi modal penting bagi Persib yang akan tampil di empat kompetisi pada musim 2026/2027, yakni Super League, Piala Indonesia, AFC Champions League Two (ACL Two), dan ASEAN Club Championship.
Adhitia menilai Ragnar merupakan sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas lini serang sekaligus memperkuat daya saing Persib di level domestik maupun Asia.
"Kami menyambut Ragnar sebagai bagian dari keluarga besar Persib. Pengalaman, kualitas, dan karakter yang dimilikinya diharapkan dapat semakin memperkuat tim dalam menghadapi berbagai tantangan pada musim mendatang," ujar Adhitia, dikutip dari laman resmi Persib, Sabtu (4/7).
Ia berharap Ragnar bisa berkembang bersama Persib dan membantu klub mencapai target yang telah ditetapkan.
"Dalam tiga tahun ke depan, kami berharap Ragnar dapat memberikan kontribusi terbaik dan tumbuh bersama Persib dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan klub."
"Kehadirannya diharapkan mampu menambah energi positif di dalam tim serta memperkuat daya saing Persib, baik di kompetisi domestik maupun Asia," lanjutnya.
Kehadiran Ragnar mempertegas strategi Persib membangun skuad berpengalaman untuk menghadapi empat kompetisi sekaligus musim depan. Selain kualitas individu, pengalaman bermain di Eropa menjadi nilai tambah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Maung Bandung di level domestik maupun Asia.
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