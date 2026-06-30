Hasil Brasil vs Jepang 2-1 di Piala Dunia 2026: Gol Magis Gabriel Martinelli di Injury Time Antar Selecao ke 16 Besar

Gabriel Martinelli menjadi pahlawan Brasil setelah mencetak gol pada masa injury time yang memastikan kemenangan 2-1 atas Jepang di babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. (Instagram @brasil)
JawaPos.com — Brasil memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Jepang 2-1 pada laga 32 besar di Houston, Amerika Serikat, Minggu (29/6/2026).
Gol dramatis Gabriel Martinelli pada menit 90+5 menjadi penentu kemenangan Selecao setelah sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Kaishu Sano.
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Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal dengan Brasil langsung mengambil inisiatif menyerang demi menguasai permainan.
Namun, Jepang tampil disiplin dan mampu meredam sejumlah peluang yang dibangun para pemain Selecao.
Pelatih Brasil Carlo Ancelotti sebelumnya meminta anak asuhnya bermain dengan "pikiran, hati, dan kejernihan".
Instruksi itu menjadi bekal penting saat timnya menghadapi perlawanan sengit dari Samurai Blue yang tampil percaya diri sepanjang babak pertama.
Jepang justru mampu mencuri keunggulan lebih dulu pada menit ke-29 melalui Kaishu Sano.
Gelandang tersebut memanfaatkan bola yang gagal dibuang sempurna lini belakang Brasil sebelum berlari ke ruang kosong dan melepaskan tendangan kaki kanan yang tak mampu dihentikan kiper Brasil.
Gol tersebut menjadi gol pertama Sano bersama tim nasional Jepang sekaligus membuat para pemain Brasil berada dalam tekanan.
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