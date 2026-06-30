Duel Nostalgia: Jepang Gagal Balas Dendam pada Brasil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Duel Jepang kontra Brasil di babak gugur Piala Dunia 2026 bukan sekadar pertandingan biasa. Pertemuan ini juga menjadi ajang pembuktian sekaligus kesempatan bagi Samurai Biru, meski hasilnya di luar ekspektasi.

Jepang kembali tumbang 2-1 dari Brasil meski sempat lebih unggul lebih dulu melalui Kaishu Sano pada menit ke-29. Sayang, Casemiro dan Gabriel Martinelli memberikan keunggulan tim Samba di babak kedua.

Kekalahan itu menambah derita Jepang selama pertemuan dengan Brasil.

Pada Piala Dunia 2006 di Jerman, Jepang harus mengakui keunggulan Brasil dengan skor 4-1. Saat itu, kesenjangan kualitas kedua tim begitu mencolok.

Brasil datang sebagai juara bertahan dunia dengan skuad bertabur bintang seperti Ronaldo, Ronaldinho, dan Kaká. Sementara Jepang masih mengandalkan generasi yang dipimpin Hidetoshi Nakata, Junichi Inamoto, dan Shunsuke Nakamura.

Tak heran jika hasil akhirnya berpihak telak kepada Selecao.

Dulu Jauh Tertinggal, Kini Jepang Berbeda Melansir ESPN, perbedaan terbesar justru terlihat jika membandingkan komposisi kedua tim saat ini.

Pada edisi 2006, mayoritas pemain Jepang masih berkarier di kompetisi domestik J.League. Hanya enam pemain yang merumput di Eropa, dengan Hidetoshi Nakata menjadi nama paling dikenal setelah sukses di Serie A.

Sebaliknya, Brasil kala itu dipenuhi pemain dari klub-klub elite Eropa. Empat pemain berasal dari Real Madrid, tiga dari AC Milan, sementara sisanya membela Barcelona, Bayern Munchen, Juventus, Inter Milan, Arsenal, dan sejumlah klub besar lainnya.

Kini situasinya berubah drastis.

Sebagian besar pemain inti Jepang bermain di liga-liga terbaik Eropa. Hanya tiga anggota skuad yang masih berkarier di kompetisi domestik, yakni veteran Yuto Nagatomo serta dua kiper pelapis, Keisuke Osako dan Tomoki Hayakawa.