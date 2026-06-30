Tenang di Tengah Tekanan, Carlo Ancelotti Jadi Kunci Kebangkitan Brasil Singkirkan Jepang di Piala Dunia 2026

Carlo Ancelotti antusias hadapi Piala Dunia 2026. (ig @brasil)
JawaPos.com - Timnas Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Jepang pada laga babak 32 besar, Selasa (30/6/2026).
Di balik keberhasilan Selecao membalikkan keadaan, sosok pelatih Carlo Ancelotti kembali menjadi sorotan berkat ketenangan dan keputusan taktis yang tepat.
Momen yang paling mencuri perhatian justru terjadi setelah Brasil mencetak gol kemenangan pada masa injury time, tepatnya menit ke-90+6.
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Berbeda dengan kebanyakan pelatih yang meluapkan emosi di pinggir lapangan, Ancelotti memilih tetap tenang.
Pelatih asal Italia itu tidak melakukan selebrasi berlebihan. Ia justru langsung menghampiri asistennya, Paul Clement, untuk membahas pergantian pemain.
Ancelotti kemudian memasukkan Danilo Santos guna memperkuat pertahanan dan memastikan keunggulan Brasil tetap terjaga hingga peluit panjang dibunyikan.
Sikap tenang tersebut ternyata sudah terlihat sejak jeda pertandingan. Berdasarkan pengakuan Casemiro dan Gabriel, Ancelotti tidak memberikan instruksi dengan nada tinggi saat Brasil tertinggal di babak pertama. Ia hanya meminta para pemain tetap tenang, tidak panik, dan fokus mencari solusi.
Pendekatan itu terbukti efektif. Para pemain Brasil mampu menjaga konsentrasi dan perlahan mengambil alih jalannya pertandingan.
Ancelotti kemudian membuat perubahan penting pada babak kedua. Ia mengubah formasi menjadi 4-2-4 dengan memasukkan Endrick untuk menggantikan Lucas Paqueta.
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