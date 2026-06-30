Thierry Henry Beri Penghormatan untuk Jepang Usai Tersingkir dari Brasil di Piala Dunia 2026

Eks bintang Arsenal dan legenda Prancis, Thierry Henry, bicara tentang sepak terjang Jepang usai kalah dari Brasil di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Perjalanan Timnas Jepang di Piala Dunia 2026 memang harus berakhir setelah kalah dramatis 1-2 dari Brasil pada babak 32 besar.
Meski gagal melangkah ke babak berikutnya, penampilan Samurai Biru justru mendapat banyak pujian, termasuk dari legenda sepak bola Prancis, Thierry Henry.
Dalam pertandingan tersebut, Jepang tampil disiplin dan mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara.
Mereka bahkan nyaris memaksa pertandingan berakhir sesuai harapan sebelum Brasil mencetak gol penentu kemenangan pada masa injury time.
Melihat perjuangan Jepang, Thierry Henry mengaku ikut merasakan kepedihan yang dialami para pemain.
Menurutnya, laga tersebut menjadi bukti bahwa sepak bola bisa menghadirkan kisah yang indah sekaligus menyakitkan dalam waktu bersamaan.
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"Ini adalah sisi paling kejam dari sepak bola. Jepang bertahan selama 95 menit, mengeluarkan segala kemampuan mereka, dan nyaris mengalahkan Brasil, salah satu tim terkuat dalam sejarah sepak bola. Namun, yang pulang ke negara adalah Jepang," ujar Henry.
Mantan penyerang Arsenal dan Prancis itu menilai kekalahan Jepang sama sekali tidak mencerminkan kualitas permainan mereka.
Justru sebaliknya, skuad asuhan Hajime Moriyasu memperlihatkan mental, disiplin, dan semangat juang yang layak mendapat apresiasi.
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