Aston Villa Sambangi Jakarta 1 Agustus, Hadapi Indonesia All Stars di SUGBK

JawaPos.com - Klub anyar Liga Inggris, Aston Villa, dipastikan akan menyambangi Indonesia untuk melakukan tur pramusim bertajuk Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Tim berjuluk The Villans itu nantinya akan menghadapi tim Indonesia All Stars Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 1 Agustus 2026.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Head of Marketing Communication Sound Rhythm sekaligus pihak promotor, Ahmad Satrio. Kehadiran tim polesan Unai Emery itu tentunya akan membawa gairah baru di dunia sepak bola Tanah Air.

"Pastinya pre-season tour ini adalah sebuah rangkaian yang merupakan sebuah rangkaian yang membuat Aston Villa untuk mencoba memberikan market-market yang baru ke Indonesia," kata Satrio dalam sesi jumpa pers di Senayan, Senin (22/6/2026).

"Dan Aston Villa ini datang memberikan kejutan, dan akan datang memberikan warna baru juga untuk sepak bola di Asia Tenggara, terlebih di Indonesia juga," ujarnya.

Menurut Satrio, keputusan The Villans datang ke Indonesia diambil dengan pertimbangan matang. Aston Villa melihat Indonesia sebagai salah satu pasar dan basis penggemar klub-klub Premier League terbesar di Asia. Selain itu juga karena perkembangan sepak bola Indonesia yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

"Ya, mereka dari awal tuh sangat melihat antusiasme fans sepak bola di Indonesia, ya. Mereka ternyata melihat kualifikasi Piala Dunia waktu itu. Mereka melihatnya, 'Wah, fans Indonesia itu passionate banget, sangat apa ya, into the game,' gitu-gitu. Benar-benar ya antara hidup dan matilah ya sepak bola," ujar Satrio.

Lebih lanjut, Satrio mengungkapkan bahwa perwakilan Aston Villa sudah meninjau langsung kondisi lapangan SUGBK. Kata dia, pihak The Villans memberi penilaian positif terhadap SUGBK.

"Kondisi rumput kemarin kami cek optimal sekali. Tim Aston Villa ngecek rumput juga sudah tidak ada komplain sama sekali. Mereka sangat 'happy' bilang bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno mempunyai salah satu rumput yang paling baik di Asia," ujar dia.