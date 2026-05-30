Aston Villa Enggan Aktifkan Opsi Pembelian, Douglas Luiz Dipastikan Kembali ke Juventus

JawaPos.com - Aston Villa dipastikan tidak akan mempermanenkan status gelandang asal Brasil Douglas Luiz setelah memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai EUR 25 juta (sekitar Rp 519 miliar). Keputusan itu membuat Douglas Luiz akan kembali ke klub induknya Juventus usai masa peminjamannya berakhir.

Douglas Luiz sebelumnya datang ke Aston Villa pada Januari 2026 dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kesepakatan itu mencakup klausul opsi pembelian permanen, tetapi pihak klub asal Inggris itu memutuskan untuk tidak melanjutkan transfer. Dengan demikian, Douglas Luiz akan kembali ke Turin dan dijadwalkan mengikuti persiapan pramusim bersama Juventus di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti.

Dilansir dari The Athletic, kehadiran Douglas Luiz di Villa Park pada paruh kedua musim lalu tidak lepas dari kebutuhan mendesak tim akan tambahan tenaga di lini tengah. Pelatih Aston Villa Unai Emery saat itu kehilangan sejumlah pemain penting akibat cedera, seperti Boubacar Kamara, Youri Tielemans, dan John McGinn.

Untuk mendatangkan kembali Douglas Luiz, Aston Villa bahkan menanggung penuh gajinya setelah sang pemain sepakat mengakhiri lebih awal masa peminjamannya di Nottingham Forest. Sebelumnya, pemain berusia 28 tahun itu meninggalkan Villa untuk bergabung dengan Juventus pada Juli 2024.

Meski sempat memberikan kontribusi sebagai pelapis penting di lini tengah, Douglas Luiz kesulitan mendapatkan menit bermain reguler setelah para pemain utama kembali pulih dari cedera. Douglas Luiz pun harus bersaing dengan sejumlah pemain lain, termasuk Lamare Bogarde dan Victor Lindelof yang turut mengisi opsi di sektor tengah.

Sepanjang paruh kedua musim, Douglas Luiz mencatatkan 20 penampilan bersama Aston Villa di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan satu gol. Namun, keterbatasan waktu bermain menjadi salah satu faktor utama yang membuat Villa enggan mengaktifkan opsi pembelian permanen.