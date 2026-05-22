Pangeran William Merayakan Kesuksesan Aston Villa Menjuarai Europa League 2026 di Istanbul

JawaPos.com – Pangeran William merayakan keberhasilan tim sepak bola favoritnya, Aston Villa, setelah sukses menjuarai Liga Europa 2026.

Dilansir dari laman People pada Jum'at (22/5), Sang pangeran hadir langsung di Istanbul untuk memberikan dukungan saat Aston Villa meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas SC Freiburg pada partai final.

Gelar tersebut menjadi trofi Eropa utama pertama bagi Aston Villa sejak keberhasilan mereka pada 1982.

Kemenangan Aston Villa ditentukan melalui penampilan impresif para pemain, termasuk gol penting yang dicetak Morgan Rogers.

Atmosfer perayaan semakin terasa ketika Pangeran William terlihat antusias di tribun stadion bersama para pendukung klub asal Birmingham tersebut.

Beberapa rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan dirinya tersenyum dan memberikan gestur semangat kepada sesama penggemar.

Sebelum pertandingan berlangsung, Pangeran William juga telah menyampaikan dukungan melalui media sosial pribadinya. Ia mengunggah pesan penyemangat bagi Aston Villa dan berharap tim kesayangannya mampu tampil maksimal di final Liga Europa.

Dukungan tersebut kemudian terbayar setelah Aston Villa berhasil mengamankan kemenangan bersejarah di Turki.

Usai pertandingan, William kembali membagikan kegembiraannya dengan menyebut kemenangan tersebut sebagai ‘malam yang luar musim'.