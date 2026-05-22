Pangeran William Merayakan Kesuksesan Aston Villa Menjuarai Europa League 2026 di Istanbul

Pangeran William dan Unai Emery (The Standard)
JawaPos.com – Pangeran William merayakan keberhasilan tim sepak bola favoritnya, Aston Villa, setelah sukses menjuarai Liga Europa 2026.
Dilansir dari laman People pada Jum'at (22/5), Sang pangeran hadir langsung di Istanbul untuk memberikan dukungan saat Aston Villa meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas SC Freiburg pada partai final.
Gelar tersebut menjadi trofi Eropa utama pertama bagi Aston Villa sejak keberhasilan mereka pada 1982.
Kemenangan Aston Villa ditentukan melalui penampilan impresif para pemain, termasuk gol penting yang dicetak Morgan Rogers.
Atmosfer perayaan semakin terasa ketika Pangeran William terlihat antusias di tribun stadion bersama para pendukung klub asal Birmingham tersebut.
Beberapa rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan dirinya tersenyum dan memberikan gestur semangat kepada sesama penggemar.
Sebelum pertandingan berlangsung, Pangeran William juga telah menyampaikan dukungan melalui media sosial pribadinya. Ia mengunggah pesan penyemangat bagi Aston Villa dan berharap tim kesayangannya mampu tampil maksimal di final Liga Europa.
Dukungan tersebut kemudian terbayar setelah Aston Villa berhasil mengamankan kemenangan bersejarah di Turki.
Usai pertandingan, William kembali membagikan kegembiraannya dengan menyebut kemenangan tersebut sebagai ‘malam yang luar musim'.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada para pemain, staf pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan klub meraih trofi Eropa.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan