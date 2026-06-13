Resmi Berpisah dengan PSIM Yogyakarta, Donny Warmerdam Ungkap Alasan Gabung De Graafschap

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta telah resmi mengakhiri kerja sama dengan Donny Warmerdam. Setelah itu, dia diumumkan sebagai pemain baru tim Eerste Divisie De Graafschap.

Melalui sosial media, PSIM Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Donny Warmerdam. Pihak klub mengapresiasi kerja kerasnya selama musim lalu.

"Terima kasih, Donny Warmerdam! Kontribusi Anda untuk PSIM Jogja akan selalu kami hargai. Semoga sukses di masa depan!," tulis PSIM Yogyakarta di Instagram.

Saat datang sebagai pemain baru, Donny Warmerdam tidak dalam kondisi yang baik. Di putaran pertama, dia harus absen karena mengalami cedera engkel dan baru pulih saat putaran kedua.

Musim lalu, Donny bermain 11 pertandingan dan delapan laga selalu menjadi starter. Di laga penutup melawan Arema FC, gelandang 24 tahun tersebut harus absen karena mendapatkan kartu merah.

Setelah resmi hengkang dari PSIM, Donny langsung mendapatkan tawaran bermain di De Graafschap. Pemain akademi Ajax tersebut diberikan kontrak selama satu musim.

Dia merasa senang bisa kembali bermain dengan De Graafschap, tim yang pernah dibelanya sejak musim 2023/2024. Memiliki rencana yang jelas menjadi alasan Donny bergabung dengan tim yang bermarkas di De Vijverberg tersebut.