PSIM Jogjakarta Pertahankan Kiper Timnas Indonesia Cahya Supriadi untuk Hadapi Musim Baru

JawaPos.com - Kiper PSIM Jogja Cahya Supriadi menyambut musim kompetisi mendatang dengan optimisme tinggi. Memasuki tahun kedua bersama tim berjuluk Laskar Mataram, dia memiliki target besar untuk tampil lebih konsisten sekaligus membantu tim meraih hasil yang lebih baik dibanding musim sebelumnya.

Bagi Cahya Supriadi, musim kedua bersama PSIM menjadi momen penting untuk menunjukkan perkembangan performa. Pengalaman yang didapat selama satu musim terakhir dinilai menjadi bekal berharga untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat pada kompetisi mendatang.

Tak hanya fokus pada peningkatan kemampuan pribadi, Cahya Supriadi juga ingin memastikan dirinya dapat terus memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Salah satu target yang ia pasang adalah mempertahankan posisinya sebagai kiper utama PSIM Jogja.

Menurut dia, konsistensi menjadi faktor utama bagi seorang penjaga gawang. Selain dituntut tampil baik di setiap pertandingan, seorang kiper juga harus mampu menjaga kepercayaan pelatih dan rekan setim melalui performa yang stabil sepanjang musim.

“Masuk ke musim kedua, harapan saya adalah bisa tampil konsisten untuk mempertahankan posisi sebagai kiper utama dan selalu memberikan kontribusi terbaik bagi tim,” ujar Cahya.

Semangat yang dimiliki Cahya juga tidak lepas dari berbagai pandangan yang berkembang di kalangan publik. Dia menyadari masih ada pihak yang meragukan kemampuan timnya untuk bersaing di level yang lebih tinggi pada musim depan.

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Namun, alih-alih menjadikan keraguan tersebut sebagai tekanan, Cahya memilih menjadikannya sebagai bahan bakar motivasi. Dia percaya seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk membuktikan kualitas PSIM Jogja di atas lapangan.

Menurut Cahya, pembuktian terbaik bukan dilakukan melalui pernyataan atau janji, melainkan lewat kerja keras dan hasil nyata saat kompetisi berlangsung. Karena itu, fokus utama tim saat ini adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mampu tampil kompetitif sejak awal musim.