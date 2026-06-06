Van Gastel Nikmati Tahun Pertama Bersama PSIM, Soroti Kompetitifnya Liga Indonesia

JawaPos.com - Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul Van Gastel, mengaku menikmati pengalaman pertamanya bekerja di Indonesia setelah menuntaskan musim 2025/26 di ajang BRI Super League.

Juru taktik asal Belanda itu menilai kompetisi sepak bola Indonesia menawarkan tantangan yang berbeda sekaligus memberikan pengalaman berharga dalam karier kepelatihannya.

Musim lalu menjadi debut Van Gastel di sepak bola Indonesia. Meski berstatus sebagai tim promosi, PSIM mampu tampil cukup kompetitif dan sempat mengejutkan banyak pihak dengan menembus enam besar klasemen pada putaran pertama kompetisi.

Hingga akhir musim, Laskar Mataram berhasil mengakhiri kompetisi di peringkat ke-11 dengan koleksi 45 poin.

Dari total 34 pertandingan, PSIM mencatatkan 11 kemenangan, 12 hasil imbang, dan 11 kekalahan. Tim asal Yogyakarta tersebut juga membukukan 43 gol serta kebobolan 44 kali sepanjang musim.

Van Gastel mengungkapkan bahwa salah satu hal yang paling menantang selama bekerja di Indonesia adalah proses adaptasi terhadap jadwal perjalanan tandang yang cukup panjang. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan pengalaman yang pernah ia rasakan di Eropa.

"Saya sangat menikmati tahun pertama saya di sini. Banyak sekali perjalanan yang harus dilalui sehingga saya harus beradaptasi dengan hal tersebut," ujar Van Gastel.

Ia mencontohkan beberapa laga tandang yang mengharuskan tim menghabiskan waktu hingga beberapa hari di perjalanan. Situasi tersebut menjadi pengalaman baru yang menuntut kesiapan fisik maupun mental seluruh anggota tim.