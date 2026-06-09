Antisipasi Kecurangan, Panitia Ganti Tanda Pengenal Piala AFF U-19

"Kita akan mengganti seluruh ID Card yang digunakan di Piala AFF U19 di babak semifinal," ujar Ketua Panitia Penyelenggara Piala AFF U19 Atmoko Panggabean di Medan, Selasa.
Atmoko menjelaskan penggantian tanda pengenal tersebut sebagai evaluasi panitia penyelenggara mengantisipasi indikasi kecurangan pada turnamen sepak bola internasional tersebut.
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Ia mengatakan panitia penyelenggara kerap menerima laporan adanya oknum yang memasukkan penonton tanpa menggunakan tiket atau menggunakan ID Card tidak sesuai aturannya.
"Nah, untuk mengantisipasi itu, kami akan mengganti seluruh ID Card-nya," kata dia.
Nantinya, kata dia, panitia penyelenggara akan mengganti tanda pengenal tersebut dengan menambah hologram resmi dari federasi sepak bola Indonesia.
"Dengan adanya hologram itu, kita tahu mana yang diduplikasi," sebut dia.
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Ia menjelaskan penukaran ID Card baru tersebut akan dilakukan paling lambat H-1 sebelum babak semifinal Piala AFF U-19 di lokasi yang telah ditentukan.
"Paling nanti di Sekretariat LOC, nanti koordinatornya masing-masing membagi. Totalnya ada 60 ID Card kurang lebih yang kita keluarkan termasuk ID Card volunter," ujarnya.
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