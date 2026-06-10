Usai Bela Timnas Indonesia, Mathew Baker Siap Hadapi Australia di Semifinal Piala AFF U-19

JawaPos.com - Mathew Baker akan kembali memperkuat Timnas Indonesia U-19 setelah menyelesaikan tugasnya bersama tim senior pada agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Pemain muda yang kini berkarier bersama Melbourne City tersebut dijadwalkan segera bergabung dengan skuad Garuda Muda yang tengah berlaga di Piala AFF U-19 2026.

Selama fase grup turnamen yang berlangsung di Medan, Sumatra Utara, Baker belum bisa bergabung karena mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan dan pertandingan bersama Timnas Indonesia senior.

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Keputusan itu menjadi pengalaman berharga bagi pemain berusia 17 tahun tersebut yang mulai mendapat kepercayaan di level tertinggi.

Puncaknya terjadi saat Indonesia menghadapi Oman. Dalam pertandingan tersebut, Mathew Baker tampil sebagai starter dan membantu tim meraih kemenangan meyakinkan.

Penampilan itu sekaligus menjadi debut resminya bersama Timnas Indonesia senior, sebuah pencapaian penting bagi pemain muda yang sedang berkembang.

Setelah menyelesaikan rangkaian pertandingan internasional bersama skuad asuhan John Herdman, Baker kini mengalihkan fokus ke Piala AFF U-19.

Kehadirannya menjadi tambahan kekuatan yang sangat dinantikan oleh pelatih Nova Arianto menjelang babak semifinal.