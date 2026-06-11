Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19 Malam Ini, Kick-off Jam Berapa?

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Australia U-19 pada babak semifinal Piala AFF U-19 2026. Laga tersebut sangat krusial bagi kedua tim, karena kemenangan akan membawanya ke partai final.

Timnas Indonesia melaju ke babak semifinal setelah tampil sempurna di babak penyisihan Grup A. Tim asuhan Nova Arianto itu mengemas sembilan poin setelah menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan.

Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia kelompok usia, akan menghadapi Australia di babak semifinal. Skuad muda Socceroos -julukan Timnas Australia- merupakan juara Grup C setelah mencatat satu kemenangan dan satu imbang.

Nah, Duel Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19 dalam pertandingan semifinal akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis (11/6/2026). Sepak mula pertandingan tersebut dimulai pukul 20.15 WIB.

Timnas Indonesia U-19 dalam Kepercayaan Diri Tinggi Pertandingan malam nanti bak laga hidup mati, karena pemenangnya akan mengunci tiket final Piala AFF U-19 2026. Sementara yang kalah akan memperebutkan tempat ketiga.

Kiper Timnas Indonesia U-19, Dafa Al Gasemi, menatap optimistis laga kontra Australia U-19. Sebab, Garuda Muda punya modal bagus, yakni hasil sempurna di fase grup.

"Tentu kemenangan di fase grup bagus untuk tim karena ini tujuan kami dengan langsung menang tanpa melihat hasil lain. Menatap semifinal, kami akan perbaiki semua agar tim terus bermain bagus dari pertandingan ke pertandingan," ujar Dafa, dipetik dari laman I.League, Kamis (11/6).

Selain itu, Timnas Indonesia U-19 mendapat senjata tambahan dengan kembalinya Mathew Baker. Pemain Melbourne City itu sudah bergabung dengan skuad setelah menjalani tugas negara bersama tim senior dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik.