Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 11 Juni 2026 | 16.03 WIB

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19 Malam Ini, Kick-off Jam Berapa?

Timnas Indonesia U-19 (Dok: Timnas Indonesia) - Image

Timnas Indonesia U-19 (Dok: Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Australia U-19 pada babak semifinal Piala AFF U-19 2026. Laga tersebut sangat krusial bagi kedua tim, karena kemenangan akan membawanya ke partai final.

Timnas Indonesia melaju ke babak semifinal setelah tampil sempurna di babak penyisihan Grup A. Tim asuhan Nova Arianto itu mengemas sembilan poin setelah menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan.

Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia kelompok usia, akan menghadapi Australia di babak semifinal. Skuad muda Socceroos -julukan Timnas Australia- merupakan juara Grup C setelah mencatat satu kemenangan dan satu imbang.

Nah, Duel Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19 dalam pertandingan semifinal akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis (11/6/2026). Sepak mula pertandingan tersebut dimulai pukul 20.15 WIB.

Timnas Indonesia U-19 dalam Kepercayaan Diri Tinggi

Pertandingan malam nanti bak laga hidup mati, karena pemenangnya akan mengunci tiket final Piala AFF U-19 2026. Sementara yang kalah akan memperebutkan tempat ketiga.

Kiper Timnas Indonesia U-19, Dafa Al Gasemi, menatap optimistis laga kontra Australia U-19. Sebab, Garuda Muda punya modal bagus, yakni hasil sempurna di fase grup.

"Tentu kemenangan di fase grup bagus untuk tim karena ini tujuan kami dengan langsung menang tanpa melihat hasil lain. Menatap semifinal, kami akan perbaiki semua agar tim terus bermain bagus dari pertandingan ke pertandingan," ujar Dafa, dipetik dari laman I.League, Kamis (11/6).

Selain itu, Timnas Indonesia U-19 mendapat senjata tambahan dengan kembalinya Mathew Baker. Pemain Melbourne City itu sudah bergabung dengan skuad setelah menjalani tugas negara bersama tim senior dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik.

Momentum Balas Dendam

Bicara rekor pertemuan, Timnas Indonesia U-19 tercatat sudah pernah sekali menghadapi Australia U-19. Pertemuan itu terjadi pada Piala AFF U-19 2016 di Vietnam.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
PSSI Bakal Banned Suporter yang Hujat Beckham Putra! Cari Pelaku Lewat CCTV dan Jejak Digital - Image
Sepak Bola Indonesia

PSSI Bakal Banned Suporter yang Hujat Beckham Putra! Cari Pelaku Lewat CCTV dan Jejak Digital

Kamis, 11 Juni 2026 | 16.49 WIB

Dari Piala Soeratin hingga SEA Games, Beckham Putra Catat Prestasi Gemilang di Usia Muda - Image
Sepak Bola Indonesia

Dari Piala Soeratin hingga SEA Games, Beckham Putra Catat Prestasi Gemilang di Usia Muda

Kamis, 11 Juni 2026 | 15.19 WIB

John Herdman Mulai Persiapan ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Incar Gelar Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Mulai Persiapan ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia Incar Gelar Juara

Kamis, 11 Juni 2026 | 00.42 WIB

Terpopuler

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik - Image
1

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

6

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

7

Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore