Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam U-19: Laga Penentu Tiket Semifinal Piala AFF

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 akan menantang Vietnam U-19 di laga terkahir Grup A Piala AFF U-19 2026. Laga ini bak partai hidup mati kedua kesebelasan untuk melaju ke babak semifinal.

Duel pamungkas tersebut akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Minggu (7/6/2026) dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Laga Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam U-19 pun diprediksi berjalan sengit, mengingat kedua tim bersaing ketat di papan atas.

Vietnam U-19 saat ini memimpin klasemen Grup A dengan perolehan poin enam, sama seperti Timnas Indonesia U-19. Hanya saja, Garuda Muda harus berada di peringkat kedua karena kalah selisih gol.

Maka itu, Timnas Indonesia U-19 wajib memenangi duel kontra Vietnam U-19 malam nanti. Jika sukses merebut tiga poin, praktis Garuda Muda akan mengunci tiket lolos langsung ke babak semifinal.

Jika Timnas Indonesia U-19 menelan kekalahan, maka peluang untuk lolos ke semifinal cukup sulit. Sebagai tuan rumah, Garuda Muda bahkan bisa saja tersingkir kalau kalah dari Vietnam U-19.

Sebab persaingan di peringkat kedua terbaik saat ini sangat ketat. Malaysia U-19 menjadi ancaman serius bagi Timnas Indonesia U-19.

Malaysia U-19 saat ini duduk di peringkat kedua klasemen Grup B dengan koleksi enam poin. Skuad muda berjuluk Harimau Malaya itu punya poin yang sama seperti Thailand U-19 yang memuncaki klasemen Grup B.

Nah, Malaysia U-19 akan melakoni laga terakhir Grup B melawan Thailand U-19. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/6/2026) besok.

Jika Timnas Indonesia U-19 kalah dari Vietnam U-19, praktis nasib tim asuhan Nova Arianto bergantung pada hasil laga Grup B. Kalau Malaysia U-19 berhasil menahan imbang Thailand U-19, maka mereka yang akan lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik.