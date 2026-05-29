Sabtu, 30 Mei 2026 | 05.46 WIB

Rumor Transfer PSIS Memanas! Penyerang PSIM asal Inggris Deri Corfe Disebut Siap Gabung Musim Depan

Deri Corfe. (Istimewa)

JawaPos.com - Rumor perpindahan pemain mulai memanaskan persiapan kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Kali ini, perhatian suporter tertuju kepada kabar yang menyebut PSIS Semarang tengah membidik penyerang asing milik PSIM Yogyakarta, Deri Corfe.

Isu kedatangan striker asal Inggris tersebut semakin ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu pemicunya datang dari unggahan Ketua Panser Biru, Kepareng Wareng, melalui akun Instagram pribadinya @kepareng_wareng.

Dalam unggahan itu, terlihat foto Deri Corfe yang telah diedit menggunakan jersey PSIS Semarang.

Tak hanya mengunggah gambar, Kepareng Wareng juga menuliskan kalimat yang membuat rumor transfer makin menguat.

“Welcome Corfe bawa PSIS kembali ke Liga 1,” tulisnya.

Unggahan tersebut langsung mendapat respons besar dari para pendukung Laskar Mahesa Jenar. Banyak suporter berharap manajemen PSIS benar-benar mampu mendatangkan penyerang berusia 28 tahun itu untuk memperkuat lini depan musim depan.

PSIS memang tengah berupaya membangun skuad kompetitif demi target kembali promosi ke Liga 1. Setelah terdegradasi, klub asal Kota Semarang itu diprediksi akan melakukan banyak perubahan, termasuk mendatangkan pemain berpengalaman untuk memperkuat sektor serangan.

Editor: Banu Adikara
