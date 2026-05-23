Jean Paul Van Gastel Bertahan di PSIM, Laskar Mataram Siapkan Fondasi Musim Depan

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memastikan tetap melanjutkan kerja sama dengan pelatih kepala Jean Paul Van Gastel untuk menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/27. Kepastian tersebut diumumkan manajemen klub pada Sabtu (23/5) pagi setelah melalui proses evaluasi performa tim sepanjang musim ini.

Keputusan memperpanjang kontrak selama satu musim diambil karena manajemen menilai Van Gastel mampu membawa perkembangan positif bagi Laskar Mataram PSIM Yoyakarta. Tidak hanya dari sisi hasil pertandingan, tetapi juga identitas permainan yang mulai terlihat semakin jelas.

General Manager PSIM Yogyakarta Steven Sunny mengatakan, pelatih asal Belanda itu dinilai cocok dengan proyek jangka panjang klub. Menurut dia, Van Gastel berhasil membangun gaya bermain menyerang dengan penguasaan bola yang konsisten sepanjang musim.

”Coach Van Gastel sudah membuktikan kapasitasnya sepanjang musim ini. Yang paling penting, tim memiliki identitas permainan yang jelas dari awal hingga akhir musim,” ujar Steven Sunny.

Dia menambahkan, membangun tim yang kuat tidak bisa dilakukan secara instan. Karena itu, manajemen memilih mempertahankan sosok yang dianggap memahami arah pengembangan klub.

PSIM juga menyadari persaingan Super League musim depan dipastikan semakin ketat. Oleh sebab itu, fokus utama manajemen saat ini adalah memperkuat kualitas skuad agar mampu tampil lebih stabil sepanjang kompetisi.

”Harapan kami tentu bisa bersaing di Super League. Ini kompetisi panjang dan penuh tantangan. Kami sedang membangun fondasi klub secara bertahap dan berkelanjutan,” lanjut Steven Sunny.

Steven juga mencontohkan beberapa klub luar negeri yang membutuhkan proses panjang sebelum mencapai prestasi besar. Dia menyebut konsistensi dan kesabaran menjadi bagian penting dalam pembangunan sebuah tim.