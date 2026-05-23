Jean Paul Van Gastel Bertahan di PSIM, Laskar Mataram Siapkan Fondasi Musim Depan

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memastikan tetap melanjutkan kerja sama dengan pelatih kepala Jean Paul Van Gastel untuk menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/27. Kepastian tersebut diumumkan manajemen klub pada Sabtu (23/5) pagi setelah melalui proses evaluasi performa tim sepanjang musim ini.
Keputusan memperpanjang kontrak selama satu musim diambil karena manajemen menilai Van Gastel mampu membawa perkembangan positif bagi Laskar Mataram PSIM Yoyakarta. Tidak hanya dari sisi hasil pertandingan, tetapi juga identitas permainan yang mulai terlihat semakin jelas.
General Manager PSIM Yogyakarta Steven Sunny mengatakan, pelatih asal Belanda itu dinilai cocok dengan proyek jangka panjang klub. Menurut dia, Van Gastel berhasil membangun gaya bermain menyerang dengan penguasaan bola yang konsisten sepanjang musim.
Baca Juga:Persik Kediri Ingin Tutup Musim dengan Bahagia, Marcos Reina Andalkan Permainan Atraktif Kontra Persebaya
”Coach Van Gastel sudah membuktikan kapasitasnya sepanjang musim ini. Yang paling penting, tim memiliki identitas permainan yang jelas dari awal hingga akhir musim,” ujar Steven Sunny.
Dia menambahkan, membangun tim yang kuat tidak bisa dilakukan secara instan. Karena itu, manajemen memilih mempertahankan sosok yang dianggap memahami arah pengembangan klub.
PSIM juga menyadari persaingan Super League musim depan dipastikan semakin ketat. Oleh sebab itu, fokus utama manajemen saat ini adalah memperkuat kualitas skuad agar mampu tampil lebih stabil sepanjang kompetisi.
Baca Juga:Meski Tanpa Banyak Pemain Inti, Malut United Tetap Pasang Target Curi Poin Lawan Borneo FC di Samarinda
”Harapan kami tentu bisa bersaing di Super League. Ini kompetisi panjang dan penuh tantangan. Kami sedang membangun fondasi klub secara bertahap dan berkelanjutan,” lanjut Steven Sunny.
Steven juga mencontohkan beberapa klub luar negeri yang membutuhkan proses panjang sebelum mencapai prestasi besar. Dia menyebut konsistensi dan kesabaran menjadi bagian penting dalam pembangunan sebuah tim.
Sementara itu, Jean Paul Van Gastel mengaku senang bisa melanjutkan karier bersama PSIM Yogyakarta. Mantan asisten pelatih Feyenoord tersebut merasa nyaman dengan atmosfer sepak bola di Yogyakarta, termasuk dukungan besar dari suporter.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan