Van Gastel Targetkan PSIM Jogja Finis di 10 Besar Super League

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. (Dok. PSIM Yogyakarta)
JawaPos.com - Pelatih utama Skuad PSIM Jogja Jean-Paul Van Gastel menargetkan tim asuhannya bisa finis di posisi 10 besar klasemen akhir BRI Super League 2025/2026, dikutip dari ANTARA.
"Target saya adalah mencoba membawa tim ini finis di posisi 10 besar, persiapan kami sudah sangat baik," kata Van Gastel dalam keterangan resmi, Jumat (22/5).
Berdasarkan data pertandingan, PSIM Jogja harus bisa membawa pulang poin penuh dalam laga tandang pamungkas melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Jumat (22/5), sebagai syarat untuk masuk 10 besar.
"Saya rasa pertandingan ini penting bagi kami, katakanlah bagi saya pribadi," katanya.
Pertandingan penutup ini bakal berjalan sengit karena kedua tim.memiliki perolehan poin yang sama di tabel klasemen sementara, namun ia tetap optimis dan bertekad untuk membawa pulang poin.
“Jadi, jika kami bisa menang, posisi kami akan naik di klasemen," tegasnya.
Dari segi kesiapan, salah satu pemain andalan Laskar Mataram, Deri Corfe, mengatakan kesiapannya untuk pertandingan yang akan digelar sore ini dan akan bermain semaksimal mungkin.
"Sama seperti yang dikatakan oleh pelatih, kami ingin menyelesaikan musim ini sekuat mungkin dan menembus posisi sepuluh besar," katanya.
Deri menyampaikan ingin bisa mencetak gol untuk membantu timnya memenangkan laga kontra Arema nanti, namun ia kembali menegaskan target utamanya adalah kemenangan.
