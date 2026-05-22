Jelang Arema FC vs PSIM, Walisson Maia Ingin Tutup Musim dengan Kemenangan di Kanjuruhan

Pemain Arema FC pada laga Super League 2025/2026. (Arema)
JawaPos.com - Pemain asing Arema FC Walisson Maia menatap serius laga pekan ke-34 BRI Super League 2025/26 melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (22/5) sore WIB. Bek asal Brasil itu ingin membawa Singo Edan menutup musim dengan hasil manis di depan pendukung sendiri.
Walisson Maia menilai pertandingan kontra PSIM bukan laga yang bisa dianggap ringan. Menurut dia, tim tamu memiliki kualitas yang cukup baik dan mampu memberi ancaman sepanjang pertandingan. Karena itu, Arema FC harus tampil disiplin sejak menit awal.
Pemain berusia 30 tahun tersebut mengatakan kemenangan menjadi target utama tim pada laga terakhir musim ini. Apalagi, Arema FC datang dengan modal positif setelah meraih hasil bagus pada dua pertandingan sebelumnya.
”Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit. Ini pertandingan penting dan kami ingin menutup musim dengan kemenangan,” ujar Walisson Maia.
Dia juga mengungkapkan bahwa tim pelatih sudah memberikan gambaran mengenai kekuatan PSIM Yogyakarta. Analisis tersebut dinilai penting agar para pemain memahami cara bermain lawan dan bisa mengantisipasi ancaman yang datang.
Sebagai pemain belakang, Maia menaruh perhatian besar terhadap lini pertahanan Arema FC. Dia berharap timnya mampu menjaga fokus dan tidak melakukan kesalahan yang bisa merugikan tim.
Menurut dia, pertahanan yang solid akan membuka peluang lebih besar bagi lini depan untuk mencetak gol. Maia percaya keseimbangan permainan menjadi salah satu kunci penting untuk mengamankan tiga poin di Stadion Kanjuruhan.
”Kalau kami bisa bertahan dengan baik dan tidak kebobolan, pemain depan pasti punya kesempatan mencetak gol dan membawa kami meraih kemenangan,” kata Walisson Maia.
Selain berbicara soal pertandingan, Walisson Maia juga mengaku terkesan dengan atmosfer sepak bola Indonesia selama membela Arema FC dalam enam bulan terakhir. Dia menyebut Arema sebagai klub besar dengan dukungan suporter yang luar biasa.
