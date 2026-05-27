Souza Tinggalkan Persija Jakarta, Manajemen Siapkan Pelatih Baru untuk Musim Depan

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi mengumumkan perpisahan dengan pelatih asal Brasil Mauricio Souza, pada akhir musim Super League 2025/2026. Kabar tersebut diumumkan manajemen klub pada malam hari setelah kompetisi resmi berakhir.
Keputusan ini cukup mengejutkan bagi sebagian suporter. Pasalnya, Mauricio Souza mampu membawa Persija tampil kompetitif sepanjang musim dan menutup liga di posisi ketiga klasemen super league akhir dengan koleksi 71 poin.
Catatan tersebut menjadi salah satu performa terbaik Macan Kemayoran dalam beberapa musim super league. Di bawah arahan Mauricio Souza, Persija dikenal tampil lebih agresif dalam menyerang.
Tim ibu kota bahkan menjadi salah satu klub dengan produktivitas peluang tertinggi sepanjang musim. Konsistensi permainan juga terlihat saat Persija mampu bersaing di papan atas hingga pekan terakhir kompetisi.
Meski demikian, hasil positif tersebut ternyata belum cukup untuk membuat kedua pihak melanjutkan kerja sama. Persija dan Mauricio Souza disebut tidak mencapai kesepakatan dalam pembicaraan mengenai proyek tim untuk musim depan.
Belum ada penjelasan detail terkait alasan utama berakhirnya kerja sama tersebut. Namun keputusan ini diyakini diambil setelah evaluasi menyeluruh dari manajemen klub usai kompetisi berakhir.
Kepergian Mauricio tentu meninggalkan pekerjaan rumah baru bagi Persija. Manajemen kini bergerak cepat untuk mencari sosok pelatih anyar yang dinilai sesuai dengan target klub musim depan. Persija disebut akan segera mengumumkan pengganti Mauricio Souza dalam waktu dekat.
Bagi sebagian pendukung, Mauricio tetap layak mendapat apresiasi atas kontribusinya musim ini. Meski gagal membawa Persija meraih gelar juara, dia berhasil membangun tim yang lebih stabil dan kompetitif dibanding musim sebelumnya.
Perpisahan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Persija Jakarta dalam persiapan menghadapi musim mendatang. Dengan materi pemain yang dinilai cukup solid, kehadiran pelatih baru nantinya diharapkan mampu membawa Macan Kemayoran kembali bersaing dalam perebutan gelar juara.
