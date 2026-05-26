Bursa Transfer Super League Memanas! Maxwell Souza ke Persib dan Mariano Peralta Gabung Persija Jakarta

JawaPos.com - Bursa transfer Super League jelang musim 2026/2027 semakin memanas. Selain nama Mariano Peralta yang dikabarkan selangkah lagi gabung Persija Jakarta, mantan pemain Persija Maxwell Souza dilaporkan menyebrang ke rival, Persib Bandung.

"Bursa Transfer. Maxwell kabarnya bakal meninggalkan Persija Jakarta dan berlabuh ke Persib Bandung," tulis akun Instagram @liga_dagelann.

Nama Maxwell memang santer dikaitkan dengan sang juara Super League musim ini. Selain itu, winger kiri asal Brasil juga disebut tidak akan melanjutkan petualangan bersama Macan Kemayoran musim depan.

Bersama Persija, Maxwell Souza yang baru melakoni musim pertamanya di sepak bola Indonesia, bermain dalam 31 penampilan dengan torehan 16 gol dan empat asis. Sebuah catatan impresif bagi pemain asing pendatang baru.

Di sisi lain, sebagai pengganti Maxwell, Persija dirumorkan akan mendatangkan pemain terbaik Super League 2025/2026, Mariano Peralta. Winger asal Argentina mampu catatkan 20 gol dan 14 asis dan bermain penuh dalam 34 laga bagi Borneo FC.

Mantan pemain San Lorenzo juga mampu membawa Pesut Etam bersaing ketat dengan Persib Bandung dalam perebutan gelar juara hingga pekan terakhir meski akhirnya hanya finish di posisi runner up.