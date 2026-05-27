Persija Jadi Tim Paling Agresif di BRI Super League 2025/26

Jean Mota di laga Persija Jakarta vs Persis Solo pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta menutup BRI Super League 2025/26 dengan catatan statistik menyerang yang cukup menonjol. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menjadi klub dengan jumlah tembakan ke gawang terbanyak sepanjang musim, yakni 213 shots on target dari total 536 percobaan.
Angka tersebut menempatkan Persija sebagai salah satu tim paling agresif di kompetisi musim ini. Tidak hanya aktif menciptakan peluang, Persija juga tampil produktif dengan mencetak 65 gol.
Torehan itu membuat mereka menjadi tim tersubur ketiga di liga, hanya kalah dari Malut United FC yang mencetak 68 gol dan Borneo FC Samarinda dengan 74 gol. Di bawah arahan Mauricio Souza, Persija memang dikenal tampil dominan dalam penguasaan bola dan berani bermain menyerang.
Dalam banyak pertandingan, mereka mampu mengontrol jalannya laga serta terus menekan pertahanan lawan. Meski begitu, dominasi tersebut tidak selalu berakhir manis. Ada beberapa pertandingan ketika Persija gagal mencetak gol meski menguasai permainan.
Situasi itu terjadi saat menghadapi PSM Makassar, Semen Padang FC, Persib Bandung, dan Arema FC. Dalam laga-laga tersebut, Persija tetap mendominasi penguasaan bola tetapi kesulitan menyelesaikan peluang menjadi gol.
Hal itu sempat memunculkan anggapan bahwa pola permainan Persija mulai mudah dibaca lawan. Namun Mauricio Souza tidak sepakat dengan penilaian tersebut.
Menurut pelatih asal Brasil itu, data statistik justru menunjukkan bahwa Persija tetap menjadi salah satu tim paling berbahaya dalam urusan menyerang.
”Jika lawan bisa membaca permainan kami, kami tidak akan menjadi tim dengan jumlah shots on goal terbanyak di musim ini. Kami juga menjadi tim dengan expected goals tertinggi,” ujar Mauricio.
Dia menilai statistik tersebut menjadi bukti bahwa sistem permainan Persija berjalan dengan baik. Banyaknya peluang yang tercipta menunjukkan timnya mampu menjalankan skema permainan sesuai rencana.
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan