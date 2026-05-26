Persija Jakarta Disebut Menang dalam Perburuan Mariano Peralta, Jakmania Mulai Bermimpi Juara!

Mariano Peralta tampil tajam bersama Borneo FC dan kini jadi rebutan Persebaya Surabaya, Persib Bandung, hingga Persija Jakarta. (Instagram @marianoperalta.9)
JawaPos.com - Rumor besar datang dari bursa transfer Super League Indonesia. Pemain terbaik musim ini, Mariano Peralta, dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Persija Jakarta pada musim depan.
Kabar tersebut ramai dibicarakan di media sosial setelah sejumlah akun sepak bola nasional menyebut negosiasi antara kedua pihak sudah berlangsung selama beberapa pekan.
Persija disebut sangat serius mendatangkan playmaker andalan Borneo FC Samarinda itu demi memperkuat lini serang mereka untuk musim kompetisi 2026/2027.
Performa Mariano Peralta sepanjang musim memang menjadi sorotan. Pemain asal Argentina tersebut tampil luar biasa bersama Borneo FC dengan catatan 20 gol dan 14 assist dari 34 pertandingan Super League.
Statistik itu membuat kontribusinya mencapai hampir separuh dari total gol tim sepanjang musim.
Tak hanya tajam di depan gawang, Peralta juga dikenal sebagai pemain yang mampu membuka ruang dan mengatur tempo permainan.
Fleksibilitasnya bermain di sektor sayap kanan, kiri, hingga penyerang tengah menjadi nilai tambah yang membuat banyak klub tertarik merekrutnya.
Persija sendiri tengah membangun skuad yang lebih kompetitif setelah musim lalu belum mampu tampil konsisten dalam perebutan gelar.
Kehadiran pemain seperti Mariano Peralta dinilai bisa menjadi pembeda, terutama untuk meningkatkan kreativitas serangan Macan Kemayoran.
