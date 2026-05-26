Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 27 Mei 2026 | 02.11 WIB

Persija Jakarta Disebut Menang dalam Perburuan Mariano Peralta, Jakmania Mulai Bermimpi Juara!

Mariano Peralta tampil tajam bersama Borneo FC dan kini jadi rebutan Persebaya Surabaya, Persib Bandung, hingga Persija Jakarta. (Instagram @marianoperalta.9) - Image

Mariano Peralta tampil tajam bersama Borneo FC dan kini jadi rebutan Persebaya Surabaya, Persib Bandung, hingga Persija Jakarta. (Instagram @marianoperalta.9)

JawaPos.com - Rumor besar datang dari bursa transfer Super League Indonesia. Pemain terbaik musim ini, Mariano Peralta, dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Persija Jakarta pada musim depan.

Kabar tersebut ramai dibicarakan di media sosial setelah sejumlah akun sepak bola nasional menyebut negosiasi antara kedua pihak sudah berlangsung selama beberapa pekan.

Persija disebut sangat serius mendatangkan playmaker andalan Borneo FC Samarinda itu demi memperkuat lini serang mereka untuk musim kompetisi 2026/2027.

Performa Mariano Peralta sepanjang musim memang menjadi sorotan. Pemain asal Argentina tersebut tampil luar biasa bersama Borneo FC dengan catatan 20 gol dan 14 assist dari 34 pertandingan Super League.

Statistik itu membuat kontribusinya mencapai hampir separuh dari total gol tim sepanjang musim.

Tak hanya tajam di depan gawang, Peralta juga dikenal sebagai pemain yang mampu membuka ruang dan mengatur tempo permainan.

Fleksibilitasnya bermain di sektor sayap kanan, kiri, hingga penyerang tengah menjadi nilai tambah yang membuat banyak klub tertarik merekrutnya.

Persija sendiri tengah membangun skuad yang lebih kompetitif setelah musim lalu belum mampu tampil konsisten dalam perebutan gelar.

Kehadiran pemain seperti Mariano Peralta dinilai bisa menjadi pembeda, terutama untuk meningkatkan kreativitas serangan Macan Kemayoran.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
3 Besar Super League Kompak Ganti Pelatih! Bojan Hodak, Fabio Lefundes, dan Mauricio Souza Cabut - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Besar Super League Kompak Ganti Pelatih! Bojan Hodak, Fabio Lefundes, dan Mauricio Souza Cabut

Rabu, 27 Mei 2026 | 01.31 WIB

Pemain Terbaik Super League! Mariano Peralta Makin Dekat Gabung Persija Jakarta? - Image
Sepak Bola Indonesia

Pemain Terbaik Super League! Mariano Peralta Makin Dekat Gabung Persija Jakarta?

Rabu, 27 Mei 2026 | 01.01 WIB

One Day, God Willing, We Will Meet Again! Mauricio Souza Pamit dari Persija Jakarta, Macan Kemayoran Ganti Pelatih Lagi? - Image
Sepak Bola Indonesia

One Day, God Willing, We Will Meet Again! Mauricio Souza Pamit dari Persija Jakarta, Macan Kemayoran Ganti Pelatih Lagi?

Rabu, 27 Mei 2026 | 00.23 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore