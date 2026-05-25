Deretan Fakta Federico Barba Bisa Hengkang dari Persib Bandung Usai Rebut Gelar Juara Super League

Federico Barba memberi kode perpisahan usai membawa Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Dok. Persib)
JawaPos.com — Bek asal Italia, Federico Barba, dikabarkan bakal hengkang dari Persib Bandung setelah membantu tim meraih gelar juara Super League 2025/2026. Sejumlah kode dari media sosial, masalah keluarga, hingga rumor ketertarikan klub Eropa membuat masa depan pemain berusia 32 tahun itu di Bandung semakin jadi sorotan Bobotoh.
Rumor Federico Barba tak betah bermain di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak paruh musim Super League 2025/2026.
Baca Juga:Sisi Lain Francisco Rivera! Playmaker Persebaya Surabaya Ini Setia Dampingi Istri dan Betah Tinggal di Surabaya
Saat itu, eks pemain Como 1907 tersebut beberapa kali memberi sinyal ingin kembali ke Eropa demi berkumpul dengan keluarganya di Italia.
Kode itu muncul lewat interaksi di Instagram pribadinya pada Januari 2026 lalu. Federico Barba membalas komentar suporter dan mengaku ingin kembali ke Eropa karena persoalan keluarga yang serius.
“Entah main kemana tapi harus balik ke Eropa demi keluarga,” tulis Federico Barba dalam balasan komentarnya. Pernyataan itu langsung membuat Bobotoh khawatir kehilangan salah satu pemain asing paling konsisten musim ini.
Tak berhenti sampai di situ, Federico Barba juga beberapa kali meminta maaf kepada pendukung Persib Bandung. Dia menegaskan situasi keluarga membuatnya harus mempertimbangkan masa depan kariernya dengan serius.
“Saya mohon maaf kepada kalian semua tetapi masalah keluarga yang serius membutuhkan saya segera kembali ke Eropa,” tulisnya lagi. Kalimat tersebut semakin memperkuat dugaan Federico Barba tak akan bertahan musim depan.
Salah satu tokoh Bobotoh, Eko Maung, bahkan sempat mengunggah foto Federico Barba disertai ucapan perpisahan. Unggahan bertuliskan “hatur nuhun barbara” itu membuat rumor hengkangnya Barba semakin ramai diperbincangkan.
"Hatur nuhun barbara @fedebarba19," tulis @ekomaung69.
Baca Juga:Rumor Pengganti Gustavo Fernandes Menyeruak! Bonek Siap Sambut Era Baru Persebaya Surabaya Bersama Bernardo Tavares
Situasi lain yang ikut memengaruhi masa depan Federico Barba adalah insiden saat konvoi juara Super League 2025/2026.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik