Deretan Fakta Federico Barba Bisa Hengkang dari Persib Bandung Usai Rebut Gelar Juara Super League

JawaPos.com — Bek asal Italia, Federico Barba, dikabarkan bakal hengkang dari Persib Bandung setelah membantu tim meraih gelar juara Super League 2025/2026. Sejumlah kode dari media sosial, masalah keluarga, hingga rumor ketertarikan klub Eropa membuat masa depan pemain berusia 32 tahun itu di Bandung semakin jadi sorotan Bobotoh.

Masalah Keluarga Jadi Sinyal Awal Federico Barba Pergi Rumor Federico Barba tak betah bermain di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak paruh musim Super League 2025/2026.

Saat itu, eks pemain Como 1907 tersebut beberapa kali memberi sinyal ingin kembali ke Eropa demi berkumpul dengan keluarganya di Italia.

Kode itu muncul lewat interaksi di Instagram pribadinya pada Januari 2026 lalu. Federico Barba membalas komentar suporter dan mengaku ingin kembali ke Eropa karena persoalan keluarga yang serius.

“Entah main kemana tapi harus balik ke Eropa demi keluarga,” tulis Federico Barba dalam balasan komentarnya. Pernyataan itu langsung membuat Bobotoh khawatir kehilangan salah satu pemain asing paling konsisten musim ini.

Tak berhenti sampai di situ, Federico Barba juga beberapa kali meminta maaf kepada pendukung Persib Bandung. Dia menegaskan situasi keluarga membuatnya harus mempertimbangkan masa depan kariernya dengan serius.

“Saya mohon maaf kepada kalian semua tetapi masalah keluarga yang serius membutuhkan saya segera kembali ke Eropa,” tulisnya lagi. Kalimat tersebut semakin memperkuat dugaan Federico Barba tak akan bertahan musim depan.

Salah satu tokoh Bobotoh, Eko Maung, bahkan sempat mengunggah foto Federico Barba disertai ucapan perpisahan. Unggahan bertuliskan “hatur nuhun barbara” itu membuat rumor hengkangnya Barba semakin ramai diperbincangkan.

"Hatur nuhun barbara @fedebarba19," tulis @ekomaung69.

Aksi Oknum Bobotoh Diduga Bikin Federico Barba Tak Nyaman