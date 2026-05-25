Sisi Lain Francisco Rivera! Playmaker Persebaya Surabaya Ini Setia Dampingi Istri dan Betah Tinggal di Surabaya

Francisco Rivera mendampingi istrinya, Victoria Azuara, ikut event lari di Kota Surabaya. (FOTO: Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Francisco Rivera tak hanya dikenal sebagai playmaker andalan Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026, tetapi juga sosok suami hangat yang setia mendampingi istrinya di tengah padatnya jadwal kompetisi. Pemain asal Meksiko itu bahkan menikmati kehidupan barunya di Kota Surabaya bersama keluarga kecilnya setelah tampil impresif membawa Persebaya Surabaya finis di peringkat empat musim ini.
Di lapangan, Francisco Rivera memang menjadi salah satu pemain paling penting dalam skema Bernardo Tavares. Namun di luar sepak bola, ia justru terlihat sederhana dan menikmati aktivitas bersama sang istri, Victoria Azuara.
Momen itu terlihat saat Francisco Rivera hadir di salah satu event lari di Kota Surabaya.
Bukan sebagai peserta utama, gelandang kreatif Persebaya Surabaya tersebut datang untuk menemani dan memberi dukungan penuh kepada istrinya yang ikut ambil bagian dalam perlombaan.
Rivera tampak santai menikmati suasana sambil sesekali berinteraksi dengan peserta lain. Baginya, olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi bagian penting dari gaya hidup sehat bersama keluarga.
“Ya, saya selalu berusaha mendukungnya untuk berolahraga. Dan ini bagus untuk membuat perlombaan bagi semua orang. Bisa sehat,” ujar Francisco Rivera kepada JawaPos.com.
Pemain berusia 30 tahun itu juga mengaku senang melihat antusiasme masyarakat Surabaya terhadap kegiatan olahraga. Menurutnya, event seperti ini memberi dampak positif karena membuat banyak orang hidup lebih sehat.
“Dan saya selalu berusaha mendukung olahraga semacam ini. Kita sehat untuk hidup dengan baik. Jadi, ini sangat penting bagi kita semua,” lanjutnya.
Sikap sederhana Rivera itu menjadi sisi lain yang jarang terlihat dari seorang pemain asing. Di balik tekanan pertandingan dan ekspektasi tinggi di lapangan, ia tetap meluangkan waktu untuk keluarga.
Sang istri, Victoria Azuara, juga tampak menikmati pengalaman mengikuti event lari tersebut. Ia mengaku terkesan dengan penyelenggaraan acara yang dinilainya tertata rapi dan nyaman untuk peserta.
