Rumor Pengganti Gustavo Fernandes Menyeruak! Bonek Siap Sambut Era Baru Persebaya Surabaya Bersama Bernardo Tavares

Yuran Fernandes santer dikabarkan menjadi calon pengganti Gustavo Fernandes di lini belakang Persebaya Surabaya musim depan. (Dok. PSM)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dikabarkan mulai menyiapkan pengganti Gustavo Fernandes untuk musim depan dengan memburu bek jangkung PSM Makassar, Yuran Fernandes.
Rumor itu langsung memantik antusiasme Bonek karena Yuran Fernandes disebut berpeluang reuni dengan pelatih Bernardo Tavares di Gelora Bung Tomo selepas kontraknya bersama PSM Makassar habis pada 31 Mei 2026.
Kabar hengkangnya Gustavo Fernandes membuat lini belakang Persebaya Surabaya kembali jadi sorotan jelang Super League 2026/2027 musim depan. Bek asal Brasil itu baru bergabung pada paruh musim lalu, namun kini santer disebut bakal berpisah dengan Green Force.
Rumor tersebut pertama kali ramai setelah akun Instagram fanbase Persebaya Surabaya, @ayo.persebaya, mengunggah informasi terkait calon pengganti Gustavo Fernandes pada Senin (25/5/2026).
Nama Yuran Fernandes langsung mencuri perhatian karena memiliki rekam jejak impresif bersama PSM Makassar.
Yuran Fernandes disebut menjadi kandidat utama karena memiliki karakter permainan yang mirip dengan Gustavo Fernandes sebagai bek tengah jangkung dan kuat dalam duel udara.
Selain itu, pengalaman Yuran Fernandes di Liga Indonesia membuat proses adaptasinya diyakini bakal jauh lebih cepat jika benar bergabung dengan Persebaya Surabaya.
Akun @ayo.persebaya bahkan menyebut peluang transfer Yuran Fernandes ke Persebaya Surabaya cukup besar musim depan.
Rumor itu muncul setelah bek asal Portugal tersebut dikabarkan belum menemukan kesepakatan perpanjangan kontrak dengan PSM Makassar.
“HOTT NEWS TRANSFER. Green Force sudah mendapatkan sosok pengganti Gustavo yang juga berposisi sebagai bek jangkung,” tulis akun tersebut.
