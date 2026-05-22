Hadapi Arema FC di Kanjuruhan, Deri Corfe Bertekad Bawa PSIM Tutup Musim dengan Kemenangan

Pemain PSIM Yogyakarta Deri Corfe. (Istimewa)
JawaPos.com - Striker Deri Corfe menegaskan kesiapan PSIM Yoyakarta menghadapi laga terakhir musim BRI Super League 2025/26. PSIM bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (22/5) sore.
Penyerang asal Inggris Deri Corfe memastikan seluruh pemain PSIM Yogyakarta datang dengan motivasi tinggi demi menutup musim dengan hasil maksimal. Laga pekan ke-34 ini menjadi pertandingan penting bagi PSIM Yogyakarta karena peluang finis di posisi 10 besar super league masih terbuka.
Saat ini Laskar Mataram PSIM menempati peringkat ke-11 klasemen sementara super league dengan koleksi 45 poin dari 33 pertandingan. Jumlah poin tersebut sama dengan Persita Tangerang di posisi ke-10 dan Arema FC yang berada satu tingkat di atasnya.
Deri Corfe mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik sepanjang pekan ini. Dia melihat atmosfer skuad PSIM sangat positif menjelang laga penutup musim tersebut.
”Persiapan untuk laga lawan Arema FC bagus. Kita akan coba finis dengan hasil sebaik mungkin. Semua pemain ingin berjuang untuk bisa masuk 10 besar,” ujar Deri Corfe.
Pemain bernomor punggung tujuh itu juga berharap dapat memberikan kontribusi lebih besar di pertandingan nanti. Dia ingin membantu tim melalui gol ataupun permainan terbaiknya di lini depan.
Musim ini performa Deri Corfe memang belum sepenuhnya sesuai harapan. Dari total 33 pertandingan yang dijalani PSIM, pemain berpostur 188 sentimeter tersebut tampil dalam 29 laga dengan total 1.843 menit bermain.
Meski baru mencetak dua gol dan satu assist, Deri tetap menjadi salah satu pemain yang mendapat kepercayaan di lini serang tim asuhan Jean Paul Van Gastel.
PSIM sendiri datang ke Malang dengan modal yang cukup menjanjikan. Dalam dua pertandingan kandang terakhir, mereka berhasil meraih kemenangan beruntun.
