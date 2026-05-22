Prediksi Dewa United vs Bali United, Duel Meneer Belanda di Serang

Jan Olde Riekerink dan Johnny Jansen bakal adu siasat saat Dewa United menjamu Bali United di Banten International Stadium, Jumat (22/5) malam. (Dok. dewa united/bali united)
JawaPos.com - Pelatih Dewa United Banten FC, Jan Olde Riekerink, memberikan evaluasi mendalam mengenai performa anak asuhnya sepanjang mengarungi kompetisi Super League musim 2025/2026.
Juru taktik asal Belanda tersebut mengakui masalah komposisi skuad di awal musim menjadi batu sandungan terbesar yang membuat timnya harus kehilangan banyak poin krusial.
Meski demikian, Riekerink mengapresiasi kebangkitan luar biasa yang ditunjukkan Egy Maulana Vikri dkk di paruh kedua kompetisi, terutama setelah manajemen melakukan perbaikan di jendela transfer paruh musim.
"Saya rasa di awal musim, masalah utama kami adalah komposisi skuad. Saya sudah sering sekali menyebutkan hal ini, jadi rasanya tidak perlu saya ulangi lagi," ujar Jan Olde Riekerink.
"Namun, setelah jeda kompetisi dan bursa transfer paruh musim, kompetisi internal di dalam skuad kami menjadi sangat bagus. Jika Anda melihat tabel klasemen khusus untuk 20 pertandingan terakhir—setidaknya sebelum laga melawan Persis Solo kemarin—kami berada di peringkat kedua," tambahnya.
Riekerink menganalogikan perjalanan Banten Warriors musim ini seperti siklus kehidupan, di mana kegagalan di garis start akan sangat memengaruhi hasil akhir perjuangan.
"Kesalahan kami adalah tidak meraup banyak poin di awal musim. Meski begitu, tim ini mampu bangkit dengan sangat baik dan menunjukkan ambisi yang besar. Pada akhirnya, ini sama seperti banyak hal dalam hidup: ketika sesuatu berjalan salah, sering kali kesalahannya dimulai dari awal. Saya rasa itu adalah rangkuman terbaik untuk musim kami kali ini," jelas eks pelatih Galatasaray tersebut.
Sementara Bali United datang dengan satu tekad besar, yaitu menutup musim dengan kemenangan.
Pada pekan ke-34 ini, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu menjalani laga tandang menghadapi Dewa United Banten FC di Banten International Stadium, Serang, Jumat (22/5) malam.
