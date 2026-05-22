Prediksi Dewa United vs Bali United: Laga Sengit Penentuan Gengsi di Pekan Terakhir BRI Super League

JawaPos.com - Laga penutup BRI Super League 2025/2026 akan mempertemukan Dewa United dan Bali United di Banten International Stadium, Jumat (22/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi salah satu duel yang cukup menarik di pekan terakhir meski kedua tim datang dengan situasi berbeda.

Dewa United masih memiliki kepentingan besar dalam laga ini. Tim asuhan Jan Olde Riekerink tersebut masih berupaya mengamankan posisi terbaik di klasemen akhir.

Target finis di zona empat besar masih menjadi motivasi utama, terlebih posisi itu bisa membuka peluang tampil di kompetisi level Asia Tenggara pada musim berikutnya.

Namun, modal Dewa United jelang laga ini tidak sepenuhnya sempurna. Pada pertandingan sebelumnya mereka harus mengakui keunggulan Persis Solo dengan skor tipis 0-1.

Kekalahan tersebut memutus tren positif empat kemenangan beruntun yang sempat mereka catatkan. Situasi ini membuat laga melawan Bali United menjadi ajang penting untuk bangkit dan menutup musim dengan hasil positif.

Di sisi lain, Bali United datang tanpa beban besar. Tim asuhan Johnny Jansen tersebut sudah tidak memiliki target krusial di klasemen akhir. Meski begitu, motivasi mereka tetap tinggi untuk memperbaiki catatan pertandingan tandang yang kurang konsisten sepanjang musim.

Dalam beberapa laga terakhir di markas lawan, Bali United tampil naik turun. Dari empat pertandingan tandang terakhir, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dan tiga kali menelan kekalahan.