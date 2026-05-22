Link Live Streaming Dewa United vs Bali United: Duel Penutup Super League 2025/2026

JawaPos.com - Dewa United akan menghadapi Bali United pada laga terakhir BRI Super League 2025/2026 yang digelar di Banten International Stadium pada Jumat (22/5) malam dengan tensi pertandingan yang tetap menarik meski kedua tim sudah tidak memiliki tekanan besar dalam perebutan gelar maupun degradasi.

Namun laga ini tetap penting bagi Dewa United yang masih berjuang mengamankan posisi empat besar klasemen akhir demi menjaga peluang tampil di kompetisi Asia Tenggara musim depan.

Setelah kekalahan pada pertandingan sebelumnya tim asuhan Jan Olde Riekerink dituntut bangkit untuk menutup musim dengan hasil positif.

Sementara itu Bali United datang dengan kondisi tanpa tekanan besar namun tetap membawa ambisi meraih kemenangan sebagai modal menutup musim dengan catatan manis Pelatih Johnny Jansen diprediksi akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad jelang musim berikutnya.

Performa tandang Bali United menjadi sorotan karena dalam beberapa laga terakhir mereka sering kesulitan meraih poin penuh saat bermain di luar kandang Hal ini menjadi perhatian utama untuk evaluasi tim pelatih yang ingin memperbaiki konsistensi permainan.

Dewa United juga memiliki motivasi tinggi karena ingin memastikan posisi terbaik di klasemen akhir Liga Indonesia musim ini Mereka mengandalkan pemain kunci seperti Egy Maulana Vikri untuk menambah daya serang tim Laga ini juga menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk menunjukkan kualitas mereka.

Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar serta dapat disaksikan melalui layanan streaming Vidio mulai pukul 19.00 WIB.

