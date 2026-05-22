Link Live Streaming Arema FC vs PSIM, Persembahan Terbaik untuk Aremania di Kanjuruhan

Aremania siap dukung penuh Arema FC di Stadion Kanjuruhan. (Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC akan menjalani laga terakhirnya di Kompetisi Super League 2025/2026. Mereka dijadwalkan akan menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/5) sore. Dan, berikut ini adalah link live streaming yang bisa dijadikan panduan menonton.
Arema bakal menjadikan pertandingan itu sebagai persembahan terbaik untuk Aremania. Mereka menginginkan kemenangan untuk menutup akhir musim ini dengan catatan positif.
Singo Edan berharap kemenangan di laga itu dapat memantapkan posisi mereka di posisi 10 besar. Skuad asuhan Marcos Santos kini masih berada di peringkat 10 dengan torehan 45 poin, unggul rekor head-to-head atas PSIM yang memiliki poin sama dengan Arema.
Jadi, tak ada alasan bagi Arema bersantai meski hasil laga itu tak lagi menentukan keduanya untuk meraih gelar juara atau terdegradasi.
“Saya rasa itu kredit untuk para pemain yang juga memahami kompetisi. Kami mengalami banyak perubahan, kami tidak bisa menstabilkan bek tengah, selalu berganti bek karena cedera atau kartu,” ujar pelatih asal Brasil itu.
Situasi tersebut membuat Arema FC beberapa kali tampil inkonsisten sepanjang musim. Tetapi perlahan, tim mulai menemukan ritme permainan yang lebih stabil di lini belakang.
Baca Juga:Hadapi Arema FC di Kanjuruhan, Deri Corfe Bertekad Bawa PSIM Tutup Musim dengan Kemenangan
Dia pun memberikan apresiasi besar kepada seluruh pemain Arema FC yang tetap bekerja keras di tengah berbagai situasi sulit sepanjang musim.
“Tentu itu adalah poin yang coba kami perbaiki, tapi semua layak mendapatkan ucapan selamat,” kata Marcos Santos.
Hal sama juga bakal dilakoni PSIM, meski bakal bermain di hadapan Aremania. Mereka bertekad melanjutkan tren kemenangan Laskar Mataram.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah