Link Live Streaming Arema FC vs PSIM, Persembahan Terbaik untuk Aremania di Kanjuruhan

JawaPos.com - Arema FC akan menjalani laga terakhirnya di Kompetisi Super League 2025/2026. Mereka dijadwalkan akan menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/5) sore. Dan, berikut ini adalah link live streaming yang bisa dijadikan panduan menonton.

Arema bakal menjadikan pertandingan itu sebagai persembahan terbaik untuk Aremania. Mereka menginginkan kemenangan untuk menutup akhir musim ini dengan catatan positif.

Singo Edan berharap kemenangan di laga itu dapat memantapkan posisi mereka di posisi 10 besar. Skuad asuhan Marcos Santos kini masih berada di peringkat 10 dengan torehan 45 poin, unggul rekor head-to-head atas PSIM yang memiliki poin sama dengan Arema.

Jadi, tak ada alasan bagi Arema bersantai meski hasil laga itu tak lagi menentukan keduanya untuk meraih gelar juara atau terdegradasi.

“Saya rasa itu kredit untuk para pemain yang juga memahami kompetisi. Kami mengalami banyak perubahan, kami tidak bisa menstabilkan bek tengah, selalu berganti bek karena cedera atau kartu,” ujar pelatih asal Brasil itu.

Situasi tersebut membuat Arema FC beberapa kali tampil inkonsisten sepanjang musim. Tetapi perlahan, tim mulai menemukan ritme permainan yang lebih stabil di lini belakang.

Dia pun memberikan apresiasi besar kepada seluruh pemain Arema FC yang tetap bekerja keras di tengah berbagai situasi sulit sepanjang musim.

“Tentu itu adalah poin yang coba kami perbaiki, tapi semua layak mendapatkan ucapan selamat,” kata Marcos Santos.