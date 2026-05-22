PSIM Yogyakarta Incar Finis 10 Besar, Tantang Arema FC di Pekan Terakhir Super League

Pemain PSIM Jogja merayakan kemenangan 2-1 atas Madura United pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul. (PSIM)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta menatap laga terakhir BRI Super League 2025/26 dengan semangat tinggi. PSIM bakal menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (22/5) pukul 15.30 WIB.
Laga pekan ke-34 ini menjadi kesempatan penting bagi Laskar Mataram untuk menutup musim dengan hasil manis sekaligus menjaga peluang finis di posisi 10 besar klasemen akhir. Saat ini PSIM berada di peringkat ke-11 dengan koleksi 45 poin dari 33 pertandingan. Jumlah tersebut sama dengan yang dimiliki Persita Tangerang di posisi ke-10 dan Arema FC di urutan kesembilan.
Situasi itu membuat persaingan menuju papan tengah klasemen berlangsung ketat hingga laga terakhir musim ini. Kemenangan menjadi target utama bagi skuad asuhan Jean Paul Van Gastel.
Tambahan tiga poin akan membuka peluang PSIM menutup musim di posisi yang lebih baik, tergantung hasil pertandingan tim pesaing lainnya. Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel menilai laga melawan Arema FC memiliki arti penting karena kedua tim memiliki jumlah poin yang sama.
Menurut dia, duel di Stadion Kanjuruhan akan berlangsung sengit karena masing-masing tim sama-sama ingin mengakhiri musim dengan hasil positif.
”Menurut saya pertandingan nanti sangat penting karena kami menghadapi tim dengan poin yang sama. Jika kami menang, posisi kami bisa naik dan target finis 10 besar bisa tercapai,” ujar Van Gastel.
Pelatih asal Belanda itu juga memastikan persiapan tim berjalan cukup baik jelang laga tandang terakhir musim ini. Dia ingin para pemain tampil fokus dan mempertahankan performa positif yang mulai terlihat dalam dua pertandingan terakhir.
PSIM sedang berada dalam tren yang cukup menjanjikan. Laskar Mataram sukses meraih dua kemenangan beruntun di kandang setelah menundukkan Malut United FC dengan skor 2-0 dan mengalahkan Madura United FC 2-1.
Hasil tersebut menjadi angin segar setelah sebelumnya PSIM sempat melewati delapan pertandingan tanpa kemenangan. Dalam periode sulit itu, PSIM hanya mampu meraih tiga hasil imbang dan menelan lima kekalahan.
