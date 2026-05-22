Arema FC Tak Mau Main Santai Lawan PSIM, Singo Edan Kejar Akhir Musim yang Manis

JawaPos.com - Arema FC menatap laga terakhir BRI Super League 2025/26 dengan keseriusan penuh. Meski posisi di klasemen tidak lagi memengaruhi perebutan gelar maupun zona degradasi, Singo Edan tetap memasang target kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (22/5) sore.

Pelatih Arema FC Marcos Santos memastikan timnya tidak menganggap pertandingan pekan ke-34 tersebut sebagai laga formalitas. Duel kontra PSIM tetap memiliki arti penting, terutama karena menjadi pertandingan penutup musim di hadapan pendukung sendiri.

Arema FC datang dengan modal positif setelah meraih dua kemenangan beruntun pada laga sebelumnya. Tren tersebut ingin dipertahankan agar musim yang penuh tantangan bisa ditutup dengan hasil yang lebih menyenangkan.

Marcos Santos mengungkapkan bahwa persiapan tim berjalan cukup baik menjelang laga pamungkas ini. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung perjalanan Arema FC sepanjang musim.

”Persiapannya bagus. Ini pertandingan terakhir musim ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan media atas rasa hormatnya selama musim berjalan. Terima kasih kepada Aremania yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada kami,” ujar pelatih asal Brasil tersebut.

Menurut Marcos, perjalanan Arema FC musim ini memang tidak mudah. Namun, dia tetap melihat ada perkembangan yang berhasil dicapai tim meski posisi di klasemen belum sesuai harapan.

Pelatih berusia 46 tahun itu mengakui Arema FC sebenarnya ingin berada di posisi yang lebih baik. Karena itu, kemenangan atas PSIM menjadi target utama agar tim bisa menutup kompetisi dengan catatan positif.

”Kami tentu tidak puas dengan posisi di klasemen. Kami ingin memberikan hasil terbaik di pertandingan terakhir ini,” tandas Marcos.