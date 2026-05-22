Andre Rizal Hanafi
Jumat, 22 Mei 2026 | 21.12 WIB

Link Live Streaming Arema FC vs PSIM: Laga Penutup Musim yang Penuh Persaingan

Pemain Arema FC siap berduel dengan penggawa PSM Makassar dalam laga sengit Super League di Stadion Kanjuruhan. (Arema FC)

JawaPos.com - Laga penutup BRI Super League 2025/2026 akan mempertemukan Arema FC dan PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/5/2026) pukul 16.00 WIB.

Meski tidak lagi berpengaruh pada perebutan gelar maupun zona degradasi, pertandingan ini tetap menyimpan gengsi tersendiri bagi kedua tim.

Arema FC datang dengan misi menutup musim di depan pendukung sendiri dengan hasil maksimal.

Bermain di kandang tentu menjadi motivasi tambahan bagi skuad Singo Edan untuk memberikan kemenangan terakhir kepada Aremania yang setia mendukung sepanjang musim.

Pelatih Arema FC menegaskan bahwa laga ini bukan sekadar formalitas. Para pemain diminta tetap tampil serius dan tidak menganggap enteng pertandingan, meski status klasemen sudah tidak berubah. Fokus utama mereka adalah mengakhiri musim dengan catatan positif sebagai bekal evaluasi menuju musim berikutnya.

Di sisi lain, PSIM Yogyakarta juga membawa motivasi serupa. Laskar Mataram ingin menutup musim dengan hasil yang membanggakan setelah performa mereka sempat naik turun di beberapa pertandingan terakhir.

Laga ini juga menjadi ajang pembuktian bagi sejumlah pemain yang masih ingin mengamankan posisi di skuad utama musim depan.

PSIM diprediksi tetap tampil disiplin meski harus menghadapi tekanan suporter tuan rumah. Beberapa pemain kunci mereka di lini tengah juga dikabarkan mengalami kendala kebugaran, sehingga pelatih harus memutar strategi untuk menjaga keseimbangan permainan.

Pertemuan kedua tim ini juga menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk unjuk kemampuan.

Dengan atmosfer tanpa tekanan besar, pertandingan diperkirakan berjalan lebih terbuka dibanding laga-laga sebelumnya. Kedua tim bisa saja tampil lebih lepas dan mengandalkan kreativitas di lini serang.

