Prediksi Arema FC vs PSIM Yogyakarta, Mencari Kado Manis di Kanjuruhan

Arema FC akan menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga Super League, Jumat (22/5). (X/@AremafcOfficial)
JawaPos.com - Arema FC tidak ingin menutup Super League 2025/2026 dengan hasil biasa-biasa saja. Meski posisinya di klasemen sudah tidak menentukan perebutan gelar maupun degradasi, pelatih Marcos Santos memastikan laga pekan ke-34 melawan PSIM Yogyakarta tetap diperlakukan seperti pertandingan final.
Laga akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (22/5) sore. Laga itu menjadi momentum penting bagi Singo Edan untuk menutup musim dengan kemenangan di depan Aremania.
Setelah meraih dua kemenangan beruntun pada laga sebelumnya, tren tersebut ingin dipertahankan demi menghadirkan akhir musim yang manis bagi suporter.
“Persiapannya bagus. Ini adalah pertandingan terakhir. Sebelum semuanya, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan media atas rasa hormatnya sepanjang musim ini. Terima kasih kepada suporter Arema, Aremania, yang selalu menyemangati dan memotivasi kami,” tutur pelatih asal Brasil itu.
Dia mengakui musim ini berjalan penuh tantangan bagi Arema FC, tetapi mampu dilewati dengan dengan cukup baik.
“Tentu kami tidak puas dengan posisi di klasemen, kami ingin memberikan posisi yang lebih baik di pekan terakhir ini,” kata Marcos Santos.
Kini, di laga pamungkas, Arema FC tetap mengincar kemenangan penuh. Dia memastikan tim tidak menganggap laga melawan PSIM sebagai pertandingan persahabatan.
“Pikiran kami adalah untuk menang, tidak ada yang namanya pertandingan persahabatan. Kami tahu, seperti yang dikatakan Walisson, sangat penting untuk mengakhiri musim di kandang dengan kemenangan,” ujar pelatih berusia 46 tahun itu.
“Tiga kemenangan beruntun jika Tuhan mengizinkan. Ini laga sulit, PSIM punya tim bagus, pemain bagus, dilatih dengan baik, dan pelatihnya juga sudah memulai dan mengakhiri musim di sana,” sambungnya.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah