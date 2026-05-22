Prediksi Arema FC vs PSIM, Singo Edan Tidak Terkalahkan Saat Jumpa Tim Promosi di Kandang 

JawaPos.com – Arema FC akan menjalani laga pemungkasnya di Super League 2025-2026 pada Jumat (22/5) sore. Tim berjuluk Singo Edan itu bakal meladeni tim promosi PSIM Jogja di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Pelatih Arema FC Marcos Santos berkata jika timnya akan all out di laga terakhir musim ini. Apalagi pertandingan pemungkas timnya berlangsung di kandang.

“Persiapannya bagus. Ini adalah pertandingan terakhir. Saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan media atas rasa hormatnya sepanjang musim ini. Terima kasih kepada suporter Arema FC, Aremania, yang selalu menyemangati dan memotivasi kami,” tutur Marcos dikutip dari situs resmi liga.

Dia mengakui musim ini berjalan penuh tantangan bagi Arema FC. Dan pelatih asal Brasil itu senang mampu dilewati dengan dengan cukup baik.

“Tentu kami tidak puas dengan posisi di klasemen, kami ingin memberikan posisi yang lebih baik di pekan terakhir ini,” kata Marcos lagi.

Sampai pekan ke-33, Arema FC ada di peringkat ke-10 dengan poin 45. Poin Arema FC sama dengan PSIM. Namun karena head-to-head pertemuan yang lebih baik, maka Arema FC berhak menduduki posisi di atas PSIM.

Pada perjumpaan perdana lawan PSIM musim ini di Bantul, Arema FC sukses mencuri poin. Kedua tim bermain imbang 1-1 (16/8).

Kini di pertemuan kedua, Arema FC mengincar kemenangan penuh. Marcos memastikan timnya tidak menganggap laga melawan PSIM sebagai laga mudah meski tim tamu adalah tim promosi.