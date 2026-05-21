Jelang Lawan PSIM, Marcos Santos Beberkan Kendala yang Bikin Pertahanan Arema FC Goyah

Skuad Arema FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Performa lini belakang Arema FC mulai menunjukkan perkembangan positif menjelang akhir kompetisi BRI Super League 2025/26. Setelah sempat tampil inkonsisten di beberapa fase musim, tim berjuluk Singo Edan kini perlahan menemukan kestabilan permainan, terutama di sektor pertahanan.
Pelatih Arema FC Marcos Santos mengakui perjalanan timnya musim ini tidak berjalan mudah. Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi adalah sulitnya mempertahankan komposisi ideal di lini belakang akibat cedera dan hukuman kartu yang dialami para pemain.
Jelang laga pekan ke-34 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/5) sore, Marcos Santos menjelaskan bahwa pergantian pemain yang terus terjadi membuat tim kesulitan membangun chemistry antarpemain belakang.
Menurut pelatih asal Brasil tersebut, kondisi itu berdampak langsung terhadap konsistensi performa Arema FC sepanjang musim. Pergantian duet bek tengah yang terlalu sering membuat koordinasi pertahanan belum terbentuk secara maksimal.
”Kami mengalami banyak perubahan. Kami tidak bisa menstabilkan bek tengah karena selalu berganti akibat cedera atau kartu,” ujar Marcos Santos.
Meski demikian, dia melihat perkembangan positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Para pemain mulai memahami ritme permainan dan mampu menjalankan instruksi dengan lebih baik, terutama saat bertahan menghadapi tekanan lawan.
Marcos Santos juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain Arema FC yang tetap menunjukkan komitmen tinggi di tengah situasi yang tidak mudah. Menurut dia, kerja keras para pemain dalam latihan menjadi salah satu faktor penting yang membantu tim bangkit di akhir musim.
Dia menilai dedikasi skuad Arema FC pantas mendapatkan penghargaan karena tetap menjaga semangat bertanding hingga kompetisi memasuki pekan terakhir.
”Sebuah kebanggaan memiliki pemain yang tetap berdedikasi sampai akhir musim. Mereka bekerja keras setiap hari untuk memberikan yang terbaik bagi Arema FC,” kata Marcos Santos.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah