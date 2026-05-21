Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 22 Mei 2026 | 02.29 WIB

Persis Solo Terancam Cuci Gudang! Persebaya Surabaya dan Arema FC Mulai Intip Bintang Laskar Sambernyawa

Zanadin Fariz masuk radar Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta jelang berakhirnya kontrak bersama Persis Solo pada Mei 2026. (Dok. Instagram @zanadinfariz7)

JawaPos.com — Persis Solo terancam kehilangan sejumlah pemain penting pada akhir musim 2025/2026 setelah Persebaya Surabaya, Arema FC, hingga Persija Jakarta dikabarkan mulai memburu para bintang Laskar Sambernyawa. Situasi makin panas karena mayoritas kontrak pemain habis pada Mei hingga Juni 2026 dan ancaman degradasi membuat peluang eksodus terbuka lebar.

Rumor eksodus pemain Persis Solo dalam beberapa pekan terakhir menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasoepati mulai cemas setelah sederet nama inti dikaitkan dengan klub-klub besar Super League hingga klub Eropa.

Mengapa Persis Solo Terancam Kehilangan Banyak Pemain?

Persis Solo berada dalam posisi sulit menjelang akhir musim karena ancaman degradasi membuat masa depan sejumlah pemain mulai dipertanyakan.

Kondisi itu dimanfaatkan beberapa klub untuk mendekati pemain yang kontraknya segera berakhir.

Persija Jakarta menjadi klub yang paling agresif karena dikabarkan memasukkan empat nama sekaligus ke daftar belanja.

Selain itu, Persebaya Surabaya, Arema FC, Garudayaksa FC, hingga klub Belgia FCV Dender ikut memantau situasi pemain Persis Solo.

Mayoritas pemain yang dikaitkan dengan klub lain memiliki kontrak yang habis pada 31 Mei 2026 atau 30 Juni 2026. Situasi tersebut membuat mereka bisa direkrut secara gratis alias bebas transfer musim depan.

Tak hanya faktor kontrak, ancaman turun kasta juga membuat peluang hengkang semakin besar. Banyak pemain diprediksi memilih bertahan di kasta tertinggi Super League dibanding mengikuti Persis Solo ke kompetisi yang lebih rendah.

Zanadin Fariz Jadi Rebutan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta

Nama pertama yang ramai dibicarakan ialah gelandang muda Zanadin Fariz.

Pemain berusia 21 tahun itu disebut masuk radar Persija Jakarta setelah akun Instagram @jktnews_football membocorkan kabar pendekatan Macan Kemayoran.

