Prediksi PSBS Biak vs Arema FC, Tolak Meremehkan di Bantul

Striker Arema FC, Dalberto (tengah), memiliki ambisi besar membawa timnya menang atas PSBS Biak di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (15/5) malam. (Dok. ILeague)
JawaPos.com - Arema FC pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 menghadapi PSBS Biak di Stadion Sultan Agung Bantul, Jumat (15/5) malam.
Pada laga ini tim sudah aman dari ancaman degradasi, sementara PSBS Biak dipastikan turun kasta musim depan.
Meski begitu, pelatih Arema FC Marcos Santos menolak menganggap laga ini mudah. Menurutnya, situasi lawan yang bermain tanpa beban justru bisa menjadi ancaman tersendiri.
“Pertama, saya ingin menyampaikan solidaritas kepada para pemain dan staf pelatih terkait kondisi di PSBS Biak. Namun kami tahu ini adalah pertandingan yang harus kami hadapi dengan konsentrasi tinggi dan persiapan yang matang, karena ini sepak bola,” ujar pelatih asal Brasil itu.
Dia memahami kondisi sulit yang sedang dihadapi klub berjuluk Badai Pasifik tersebut. Diterpa berbagai persoalan mulai dari hasil buruk, masalah finansial, hingga konflik internal tim.
“Dalam sepak bola, Anda harus selalu siap menghadapi setiap pertandingan. Jadi persiapan kami berjalan baik, dengan fokus dan kesiapan penuh, tetap menghormati PSBS Biak, tetapi berusaha memberikan yang terbaik di sini,” imbuhnya.
Meski demikian, dia tetap melihat PSBS memiliki motivasi besar tanpa tekanan dengan tampil lebih lepas dan berbahaya.
“Kami harus menghadapi pertandingan ini dengan motivasi dan persiapan yang matang, karena dalam sepak bola pengalaman mengajarkan kami untuk tidak pernah lengah,” kata Marcos Santos.
“Jadi kami harus masuk ke pertandingan dengan konsentrasi penuh dan tidak boleh terkejut. Karena PSBS Biak, meskipun sedang tidak dalam momen terbaik, pasti akan melakukan segala cara agar bisa memenangkan pertandingan,” pungkasnya.
