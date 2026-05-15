Arema FC Menggila! PSBS Biak Dibantai 5-2, Dua Penalti Warnai Hujan Gol

JawaPos.com — Arema FC sukses membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di kandang PSBS, Jumat (15/5/2026). Kemenangan besar ini membuat Arema FC semakin kokoh di papan tengah klasemen, sementara PSBS Biak makin tenggelam di dasar klasemen setelah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan.

Laga berlangsung panas sejak menit awal dengan total enam gol tercipta hanya di babak pertama. Arema FC tampil agresif dan efektif memanfaatkan lini pertahanan PSBS Biak yang tampil rapuh sepanjang pertandingan.

Arema FC Langsung Mengamuk di Babak Pertama Arema FC membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Guilherme França. Gol tersebut lahir setelah tekanan bertubi-tubi tim tamu membuat lini belakang PSBS Biak gagal mengantisipasi serangan cepat.

PSBS Biak sempat memberi perlawanan setelah M Hassan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-30. Gol itu sempat membakar semangat tuan rumah dan membuat pertandingan berjalan lebih terbuka.

Namun situasi berubah drastis setelah skor 1-1. Arema FC langsung meningkatkan tempo permainan dan berhasil kembali unggul melalui gol Joel Vinicius pada menit ke-41.

Hanya berselang dua menit, Dalberto ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-43. Gol tersebut membuat Arema FC menjauh dengan skor 3-1 sekaligus membuat tekanan terhadap PSBS Biak semakin besar.

Vinicius kembali menjadi mimpi buruk tuan rumah setelah mencetak gol keduanya pada menit ke-45. Gol itu membuat Arema FC menutup waktu normal babak pertama dengan keunggulan telak 4-1.

Penalti PSBS Biak Jadi Hiburan Tersisa Saat injury time babak pertama berjalan, PSBS Biak mendapat hadiah penalti setelah pelanggaran di kotak terlarang. L Morais yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4 pada menit ke-45+5.