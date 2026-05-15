Arema FC Menggila! PSBS Biak Dibantai 5-2, Dua Penalti Warnai Hujan Gol

Pemain Arema FC merayakan gol saat membantai PSBS Biak dengan skor telak 5-2 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026. (Arema)
JawaPos.com — Arema FC sukses membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di kandang PSBS, Jumat (15/5/2026). Kemenangan besar ini membuat Arema FC semakin kokoh di papan tengah klasemen, sementara PSBS Biak makin tenggelam di dasar klasemen setelah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan.
Laga berlangsung panas sejak menit awal dengan total enam gol tercipta hanya di babak pertama. Arema FC tampil agresif dan efektif memanfaatkan lini pertahanan PSBS Biak yang tampil rapuh sepanjang pertandingan.
Arema FC membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Guilherme França. Gol tersebut lahir setelah tekanan bertubi-tubi tim tamu membuat lini belakang PSBS Biak gagal mengantisipasi serangan cepat.
PSBS Biak sempat memberi perlawanan setelah M Hassan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-30. Gol itu sempat membakar semangat tuan rumah dan membuat pertandingan berjalan lebih terbuka.
Namun situasi berubah drastis setelah skor 1-1. Arema FC langsung meningkatkan tempo permainan dan berhasil kembali unggul melalui gol Joel Vinicius pada menit ke-41.
Hanya berselang dua menit, Dalberto ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-43. Gol tersebut membuat Arema FC menjauh dengan skor 3-1 sekaligus membuat tekanan terhadap PSBS Biak semakin besar.
Vinicius kembali menjadi mimpi buruk tuan rumah setelah mencetak gol keduanya pada menit ke-45. Gol itu membuat Arema FC menutup waktu normal babak pertama dengan keunggulan telak 4-1.
Saat injury time babak pertama berjalan, PSBS Biak mendapat hadiah penalti setelah pelanggaran di kotak terlarang. L Morais yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4 pada menit ke-45+5.
Gol penalti tersebut sedikit menghidupkan harapan PSBS Biak untuk bangkit di babak kedua. Namun permainan Arema FC tetap dominan dan mampu mengendalikan ritme pertandingan.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong