Prediksi Persijap Jepara vs Borneo FC, Misi Saling Jegal demi Penuhi Ekspektasi

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda memasuki dua laga terakhir dengan satu misi besar, menjaga mimpi meraih gelar juara Super League 2025/2026 tetap hidup. Persaingan dengan Persib Bandung semakin menegangkan karena kedua tim sama-sama mengoleksi 75 poin hingga pekan ke-32.

Meski kalah head-to-head dari Persib, tim berjuluk Pesut Etam belum kehilangan harapan dan masih memiliki peluang merebut posisi puncak asalkan mampu menyapu bersih dua pertandingan tersisa sambil berharap rivalnya terpeleset.

Situasi itu membuat laga pekan ke-33 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (17/5) malam menjadi laga yang sangat menentukan. Tidak ada ruang untuk kehilangan poin jika Borneo FC ingin terus berada dalam jalur perebutan trofi.

Seperti diketahui perjalanan Borneo FC musim ini tidak lahir secara instan. Tim menunjukkan konsistensi luar biasa sejak awal kompetisi hingga mampu bertahan dalam persaingan papan atas selama berbulan-bulan.

Pelatih Fabio Lefundes mengakui pencapaian tersebut menjadi sesuatu yang sangat membanggakan bagi seluruh elemen tim.

“Selama 32 pertandingan kita tetap selalu saing antara posisi ketiga dan satu. Itu sesuatu yang bagus dan luar biasa kalau kita lihat bagaimana kita konsisten dalam kompetisi ini,” kata pelatih asal Brasil itu.

Dia menilai mental bertanding anak asuhnya semakin matang mampu melewati tekanan demi tekanan, termasuk saat bangkit dan mengalahkan Bali United pada pertandingan sebelumnya.

Tim juga tampil paling produktif musim ini dengan torehan 67 gol. Ketajaman lini serang menjadi salah satu alasan mengapa Pesut Etam mampu terus menjaga persaingan hingga akhir musim.