Prediksi Persijap vs Borneo FC: Duel Sengit Penentu Asa Juara Super League!

JawaPos.com - Persaingan papan atas BRI Super League 2025/2026 semakin memanas menjelang akhir musim. Salah satu laga yang paling menarik perhatian pada pekan ke-33 mempertemukan Persijap Jepara melawan Borneo FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (17/5/2026) sore WIB.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim datang dengan motivasi berbeda. Persijap ingin menutup laga kandang terakhir musim ini dengan hasil positif, sementara Borneo FC membawa misi wajib menang demi menjaga peluang juara hingga pekan terakhir kompetisi.

Tim tamu saat ini masih bersaing ketat dengan Persib Bandung di papan atas klasemen. Selisih poin yang sangat tipis membuat setiap pertandingan menjadi penentu. Karena itu, Borneo FC dipastikan tampil agresif sejak awal laga.

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, diperkirakan kembali mengandalkan kombinasi lini depan yang sedang tajam musim ini.

Mariano Peralta, Juan Villa, dan Koldo Obieta menjadi trio yang cukup konsisten menciptakan peluang maupun gol untuk Pesut Etam dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dalam lima laga terakhir, Borneo FC tampil impresif dengan catatan sapu bersih kemenangan. Mereka sukses mengalahkan Bali United, Persita, Persik Kediri, Semen Padang, hingga PSM Makassar. Tren positif tersebut menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan laga tandang di Jepara.

Beri Perlawanan Walau Sudah Aman Di sisi lain, Persijap Jepara tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski sudah aman dari ancaman degradasi, tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu tetap bertekad memberikan penampilan terbaik di depan pendukung sendiri.

Pelatih Mario Lemos menegaskan anak asuhnya akan bermain lepas namun tetap serius mengejar hasil maksimal. Bermain di kandang sendiri menjadi motivasi tambahan bagi Persijap untuk mengakhiri musim dengan manis.

Kehadiran Wahyudi Hamisi di lini tengah juga menjadi kabar baik bagi tuan rumah. Setelah sempat absen akibat akumulasi kartu, sang kapten diprediksi kembali menjadi penyeimbang permainan Persijap. Pengalamannya akan sangat penting untuk meredam agresivitas lini tengah Borneo FC.