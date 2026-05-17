Hadapi Mantan Klub, Ambrizal Umanailo Ingin Bawa Persijap Jepara Tundukkan Borneo FC

JawaPos.com - Pemain sayap Persijap Jepara Ambrizal Umanailo mengaku siap tampil habis-habisan saat timnya menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (17/5) malam.

Meski Persijap sudah memastikan diri bertahan di kasta tertinggi musim depan, Ambrizal menegaskan timnya tetap memiliki motivasi besar untuk menutup laga kandang terakhir musim ini dengan hasil maksimal. Para pemain akan tampil lebih rileks, namun tetap fokus memberikan permainan terbaik di depan pendukung sendiri.

”Kita tentunya sudah siap melawan Borneo FC. Target kita sudah tercapai untuk bertahan di kasta Super League, tapi kita akan tetap berjuang sampai akhir kompetisi. Kita akan main enjoy, berjuang dan mudah-mudahan dapat tiga poin,” ujar Ambrizal.

Bagi pemain bernomor punggung 96 itu, pertandingan melawan Borneo FC juga menjadi momen penting untuk membuktikan kualitasnya. Sejak bergabung dengan Persijap pada putaran kedua musim ini, Ambrizal memang belum mendapat banyak kesempatan tampil reguler.

Sepanjang musim 2025/26, dia baru mencatat tujuh penampilan dengan total 255 menit bermain. Dari jumlah tersebut, penampilan terpanjangnya terjadi dalam tiga pertandingan saat dirinya bermain selama 45 menit.

Laga melawan Borneo FC juga terasa spesial karena Ambrizal pernah menjadi bagian dari klub berjuluk Pesut Etam tersebut. Dia tercatat membela Borneo FC pada periode 2018, 2019 hingga musim 2022/23.

Selama berseragam Borneo FC, Ambrizal tampil dalam 77 pertandingan dengan catatan tiga gol dan tujuh assist. Pengalaman itu membuatnya cukup memahami karakter permainan mantan timnya tersebut.

Di sisi lain, pelatih Persijap Mario Lemos, tetap meminta anak asuhnya tampil serius meski tim sudah aman dari degradasi. Persijap ingin memberikan penampilan terbaik sekaligus menutup musim kandang dengan kemenangan.