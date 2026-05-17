Hadapi Mantan Klub, Ambrizal Umanailo Ingin Bawa Persijap Jepara Tundukkan Borneo FC

Pemain sayap Persijap Jepara Ambrizal Umanailo. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain sayap Persijap Jepara Ambrizal Umanailo mengaku siap tampil habis-habisan saat timnya menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (17/5) malam.
Meski Persijap sudah memastikan diri bertahan di kasta tertinggi musim depan, Ambrizal menegaskan timnya tetap memiliki motivasi besar untuk menutup laga kandang terakhir musim ini dengan hasil maksimal. Para pemain akan tampil lebih rileks, namun tetap fokus memberikan permainan terbaik di depan pendukung sendiri.
”Kita tentunya sudah siap melawan Borneo FC. Target kita sudah tercapai untuk bertahan di kasta Super League, tapi kita akan tetap berjuang sampai akhir kompetisi. Kita akan main enjoy, berjuang dan mudah-mudahan dapat tiga poin,” ujar Ambrizal.
Bagi pemain bernomor punggung 96 itu, pertandingan melawan Borneo FC juga menjadi momen penting untuk membuktikan kualitasnya. Sejak bergabung dengan Persijap pada putaran kedua musim ini, Ambrizal memang belum mendapat banyak kesempatan tampil reguler.
Sepanjang musim 2025/26, dia baru mencatat tujuh penampilan dengan total 255 menit bermain. Dari jumlah tersebut, penampilan terpanjangnya terjadi dalam tiga pertandingan saat dirinya bermain selama 45 menit.
Laga melawan Borneo FC juga terasa spesial karena Ambrizal pernah menjadi bagian dari klub berjuluk Pesut Etam tersebut. Dia tercatat membela Borneo FC pada periode 2018, 2019 hingga musim 2022/23.
Selama berseragam Borneo FC, Ambrizal tampil dalam 77 pertandingan dengan catatan tiga gol dan tujuh assist. Pengalaman itu membuatnya cukup memahami karakter permainan mantan timnya tersebut.
Di sisi lain, pelatih Persijap Mario Lemos, tetap meminta anak asuhnya tampil serius meski tim sudah aman dari degradasi. Persijap ingin memberikan penampilan terbaik sekaligus menutup musim kandang dengan kemenangan.
Namun tantangan besar menanti. Borneo FC datang ke Jepara dengan misi penting menjaga peluang juara musim ini.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!