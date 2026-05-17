Antara
Minggu, 17 Mei 2026 | 22.31 WIB

Buru Gelar Juara, Borneo FC Siap Berjuang sampai Akhir!

Borneo FC wajib menang atas Persijap Jepara untuk menjaga peluang juara Super League 2025/2026. (Borneo FC)

JawaPos.com - Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan timnya akan berjuang sampai akhir untuk menjadi juara BRI Super League 2025/2026.

Borneo yang saat ini memiliki 75 poin menempati posisi kedua klasemen sementara, kalah head to head dari pimpinan klasemen Persib Bandung yang mengoleksi poin sama.

Untuk menjadi juara, Pesut Etam harus memenangkan dua laga terakhir, dengan saat yang sama berharap Maung Bandung tergelincir.

“Sekarang kita ada dua pertandingan lagi di mana kita akan coba dapat poin penuh dari dua pertandingan terakhir ini,” kata Lefundes, dikutip dari laman resmi I.League, Minggu (17/5).

Di laga terdekat, Borneo akan menghadapi tuan rumah Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, malam ini pukul 19.00 WIB, sementara pada waktu yang sama pesaing mereka Persib akan tandang melawan PSM Makassar.

Lefundes mengatakan laga ini akan berjalan sulit untuk timnya, meski timnya memenangi pertemuan pertama dengan skor 3-1.

Kedua tim saat ini juga terpaut jauh di papan klasemen sementara, dengan Borneo di posisi kedua, sedangkan Persijap di posisi ke-13 dengan 34 poin.

“Kami memperkirakan pertandingan yang sulit karena mereka pasti ingin memberikan yang terbaik di kandang sendiri,” kata pelatih asal Brasil itu.

Editor: Dinarsa Kurniawan
