Prediksi Skor PSIM vs Madura United 17 Mei 2026: Duel Ketat Sarat Tekanan!

PSIM Yogyakarta melakukan persiapan laga. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan pekan ke-33 Super League 2025/2026 antara PSIM Yogyakarta dan Madura United dipastikan menjadi salah satu laga paling panas akhir pekan ini.
Duel yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (17/5/2026) malam WIB itu bukan sekadar perebutan tiga poin biasa, melainkan pertaruhan nasib kedua tim dengan kepentingan berbeda.
PSIM ingin menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan di depan ribuan suporternya.
Sementara Madura United datang dengan tekanan besar demi menyelamatkan diri dari ancaman degradasi yang masih membayangi hingga pekan-pekan terakhir kompetisi.
Atmosfer pertandingan diprediksi berlangsung panas. Tiket pertandingan bahkan dilaporkan sudah habis terjual sejak jauh hari. Dukungan penuh dari publik Bantul diyakini bakal menjadi energi tambahan bagi skuad Laskar Mataram.
Bagi Madura United, laga ini bisa menjadi penentu nasib mereka bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Saat ini tim asal Pulau Madura tersebut berada di posisi ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 32 poin. Mereka hanya unggul tipis dari Persis Solo yang masih mengintai di zona degradasi.
Situasi semakin menegangkan setelah Persis berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-33. Hasil itu membuat Madura United wajib mencuri poin jika ingin menjaga peluang aman sebelum pekan terakhir dimainkan.
Jika mampu mengalahkan PSIM, Madura United akan mengoleksi 35 poin dan dipastikan selamat dari degradasi.
Namun misi tersebut dipastikan tidak mudah mengingat PSIM tampil cukup solid ketika bermain di kandang sendiri musim ini.
