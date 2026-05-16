Prediksi Persik vs Persija 16 Mei 2026: Ambisi Macan Putih dan Tekad Bangkit Macan Kemayoran

Persik Kediri membidik kemenangan di lanjutan Super League. (Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri akan menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Sabtu (16/5). Pertandingan ini menjadi laga kandang terakhir bagi Persik musim ini sekaligus momentum penting bagi kedua tim untuk menutup kompetisi dengan hasil positif.
Meski posisi di klasemen sudah relatif aman, duel antara Persik dan Persija diprediksi tetap berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar untuk menjaga performa di pengujung musim super league.
Persik Kediri punya modal cukup baik setelah meraih beberapa hasil positif dalam lima pertandingan terakhir super league. Tim berjuluk Macan Putih sukses mencatat kemenangan penting atas Semen Padang dan Arema FC. Hasil itu meningkatkan kepercayaan diri pemain jelang menghadapi persija, salah satu tim papan atas musim ini.
Bermain di Stadion Brawijaya juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Persik. Dukungan suporter diperkirakan akan menambah semangat tim untuk tampil maksimal dalam laga kandang terakhir musim ini.
Persik dipastikan tetap tampil agresif meski sudah aman dari ancaman degradasi. Tim pelatih ingin menjaga konsistensi permainan sekaligus memberikan penutup manis di depan publik sendiri.
Namun, Persik harus menghadapi tantangan cukup berat karena kehilangan Adrian Luna akibat akumulasi kartu kuning. Absennya pemain asal Uruguay itu membuat lini serang Persik sedikit kehilangan kreativitas dan kecepatan.
Sebagai solusi, Mochammad Supriadi berpeluang tampil sejak menit awal untuk mengisi sisi sayap. Kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu miliknya diharapkan mampu memberi tekanan kepada pertahanan Persija.
Selain itu, Irkham Mila juga diprediksi mendapat peran lebih besar untuk membantu variasi serangan dari sisi kiri.
Di kubu tamu, Persija Jakarta datang dengan situasi yang cukup stabil. Macan Kemayoran sudah memastikan finis di posisi tiga klasemen akhir dan tidak lagi memiliki peluang mengejar dua besar.
