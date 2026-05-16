Jordi Amat Tegaskan Persija Tetap Incar Kemenangan Saat Hadapi Persik di Stadion Brawijaya

JawaPos.com - Bek senior Jordi Amat memastikan Persija Jakarta tetap tampil serius saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5) sore WIB.

Meski posisi Macan Kemayoran di papan atas klasemen sudah aman, Jordi menegaskan timnya masih memiliki motivasi besar untuk menutup musim dengan hasil maksimal.

Persija disebut ingin menyapu bersih dua laga terakhir musim ini demi menjaga konsistensi permainan sekaligus memberikan akhir yang manis bagi pendukung setia mereka.

Menurut Jordi, persiapan tim sejauh ini berjalan cukup baik. Skuat asuhan pelatih Persija fokus memperbaiki detail kecil dalam permainan, termasuk organisasi lini belakang, transisi permainan, hingga penyelesaian akhir agar tampil lebih efektif saat menghadapi Persik.

“Kami siap. Kami akan mencoba bermain sepak bola yang sangat baik di Kediri dan mendapatkan tiga poin,” ujar Jordi dalam konferensi pers pralaga dikutip dari ileague.id.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu juga menilai Persija sebenarnya layak mendapatkan hasil lebih baik dalam beberapa pertandingan musim ini. Namun, ia menyadari sepak bola sering menghadirkan situasi yang tidak selalu berjalan sesuai harapan.

“Saya pikir selama musim ini kami pantas mendapatkan hasil lebih baik, termasuk saat melawan Persib. Tetapi terkadang dalam sepak bola Anda tidak mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan,” katanya.

Selain faktor teknis, Jordi menilai kondisi nonteknis juga akan sangat memengaruhi jalannya pertandingan. Cuaca panas di Kediri diprediksi menjadi tantangan tersendiri bagi kedua tim. Meski begitu, ia memastikan para pemain Persija sudah terbiasa bermain dalam kondisi tersebut.