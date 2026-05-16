Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 16 Mei 2026 | 18.19 WIB

Jordi Amat Tegaskan Persija Tetap Incar Kemenangan Saat Hadapi Persik di Stadion Brawijaya

Jordi Amat gacor jadi gelandang bersama Persija Jakarta dan Timnas Indonesia era John Herdman. (Persija) - Image

Jordi Amat gacor jadi gelandang bersama Persija Jakarta dan Timnas Indonesia era John Herdman. (Persija)

JawaPos.com - Bek senior Jordi Amat memastikan Persija Jakarta tetap tampil serius saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5) sore WIB.

Meski posisi Macan Kemayoran di papan atas klasemen sudah aman, Jordi menegaskan timnya masih memiliki motivasi besar untuk menutup musim dengan hasil maksimal. 

Persija disebut ingin menyapu bersih dua laga terakhir musim ini demi menjaga konsistensi permainan sekaligus memberikan akhir yang manis bagi pendukung setia mereka.

Menurut Jordi, persiapan tim sejauh ini berjalan cukup baik. Skuat asuhan pelatih Persija fokus memperbaiki detail kecil dalam permainan, termasuk organisasi lini belakang, transisi permainan, hingga penyelesaian akhir agar tampil lebih efektif saat menghadapi Persik.

“Kami siap. Kami akan mencoba bermain sepak bola yang sangat baik di Kediri dan mendapatkan tiga poin,” ujar Jordi dalam konferensi pers pralaga dikutip dari ileague.id.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu juga menilai Persija sebenarnya layak mendapatkan hasil lebih baik dalam beberapa pertandingan musim ini. Namun, ia menyadari sepak bola sering menghadirkan situasi yang tidak selalu berjalan sesuai harapan.

“Saya pikir selama musim ini kami pantas mendapatkan hasil lebih baik, termasuk saat melawan Persib. Tetapi terkadang dalam sepak bola Anda tidak mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan,” katanya.

Selain faktor teknis, Jordi menilai kondisi nonteknis juga akan sangat memengaruhi jalannya pertandingan. Cuaca panas di Kediri diprediksi menjadi tantangan tersendiri bagi kedua tim. Meski begitu, ia memastikan para pemain Persija sudah terbiasa bermain dalam kondisi tersebut.

“Kami tahu pertandingan besok sore akan sangat panas. Tapi kami sudah terbiasa. Kami sangat menghormati Persik karena ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” ucap Jordi.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Super League 16 Mei 2026: Persik vs Persija Jadi Sorotan, Persis di Ujung Tanduk - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Super League 16 Mei 2026: Persik vs Persija Jadi Sorotan, Persis di Ujung Tanduk

Sabtu, 16 Mei 2026 | 18.32 WIB

Bawa-Bawa Persib Bandung! Jordi Amat Nyatakan Persija Jakarta Siap Curi Poin Penuh di Markas Persik Kediri - Image
Sepak Bola Indonesia

Bawa-Bawa Persib Bandung! Jordi Amat Nyatakan Persija Jakarta Siap Curi Poin Penuh di Markas Persik Kediri

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.46 WIB

Link Live Streaming Persik Kediri vs Persija Jakarta: Main Sore di Stadion Brawijaya, Laga Kandang Terakhir Macan Putih - Image
Sepak Bola Indonesia

Link Live Streaming Persik Kediri vs Persija Jakarta: Main Sore di Stadion Brawijaya, Laga Kandang Terakhir Macan Putih

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.13 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore