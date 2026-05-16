Persik Kediri Tak Mau Kalah dari Persija, Marcos Reina Incar Peningkatan Poin Musim Ini

JawaPos.com - Persik Kediri bertekad menutup laga kandang terakhir musim ini dengan hasil manis saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Duel yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Sabtu (16/5), dipastikan berjalan sengit karena kedua tim sama-sama memburu kemenangan.

Meski sudah memastikan aman dari ancaman degradasi dan bertahan di kasta tertinggi super league musim depan, Persik tetap menargetkan tiga poin lawan Persija di depan pendukung sendiri.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menegaskan timnya tidak akan bermain setengah hati menghadapi Macan Kemayoran Persija Jakarta pada laga lanjutan super league.

Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, Persija datang ke Kediri dengan komposisi pemain terbaiknya. Karena itu, Persik juga siap menurunkan kekuatan penuh demi menjaga gengsi sekaligus memenuhi target klub musim ini.

”Kami selalu serius di setiap pertandingan, termasuk melawan Persija besok. Saya lihat mereka membawa pemain terbaik dan kami juga akan tampil dengan skuat terbaik,” ujar Marcos Reina dikutip dari ileague.id.

Saat ini Persik berada di posisi ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 39 poin. Tambahan tiga angka akan membuat jumlah poin mereka menjadi 42, lebih baik dibanding pencapaian musim lalu yang berakhir dengan 41 poin.

Bagi Marcos Reina, peningkatan performa dan poin menjadi target penting yang terus ditekankan manajemen klub setiap musim. Karena itu, kemenangan atas Persija dinilai memiliki arti lebih dari sekadar hasil pertandingan biasa.

”Target manajemen setiap musim harus ada peningkatan, baik posisi klasemen maupun jumlah poin. Itu sebabnya kami tidak ingin kalah dari Persija,” kata Marcos Reina.